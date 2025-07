“Sulle orme dei Templari”: un viaggio nella storia e nei valori del Monte Amiata

Amiata (Grosseto). L’associazione Miles Christi Templi presenta l’evento “Sulle orme dei Templari”, parte del “Gran Capitolo estivo 2025”, un’iniziativa culturale e storica di rilievo che si terrà il 19 e 20 luglio nel suggestivo scenario del Monte Amiata, tra i Comuni di Semproniano e Cinigiano.

Il progetto mira a riscoprire e valorizzare l’eredità dei Cavalieri Templari, non solo come figure storiche, ma come fonte d’ispirazione per la costruzione di una società civile basata sui principi di pace, benessere e solidarietà. Il “templarismo” è un modello emulativo di vita e di impegno sociale, lontano da fanatismi e imposizioni, che promuove l’uguaglianza e l’interesse comune.

L’evento di Rocchette di Fazio sarà caratterizzato da significative cerimonie, tra cui una riservata, la “Veglia alle Armi” e una solenne “Investitura cavalleresca”, svolte nel rispetto del Codex della Milizia cristiana e dell’”Usus et Modus” templare. Le due giornate saranno ricche di appuntamenti culturali, conferenze e cortei, con la partecipazione di Templari provenienti da diverse regioni italiane.

Un momento importante sarà l’evento a Monticello Amiata, il 20 luglio alle 10, sulle “Pietre parlanti del Monte Amiata”, frutto delle scoperte di Daniele Cerboni e Simone Fagioli, i cui ritrovamenti sono stati recentemente pubblicati in un volume dalla casa editrice “Effigi”. Ci saranno molto relatori di rilievo, tra cui Carmelo Giuffrida (presidente della Miles Christi Templi), Giovanni Cannavale e gli stessi scopritori Cerboni e Fagioli, che approfondiranno la storia locale e lo splendore del Medioevo.

A Monticello Amiata interverrà come ospite d’onore il Cavaliere Massimo Maria Civale, Gran Priore della Confederazione internazionale Templari, che tratterà di “Confederazione internazionale dei Templari e Unità dei Cavalieri di San Bernardo da Chiaravalle”.

L’iniziativa gode del patrocinio dei Comuni di Semproniano e Cinigiano, della Pro Loco di Monticello Amiata e di Effigi Editore-Arcidosso, a testimonianza dell’importanza di questo evento per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del Monte Amiata.

“Sulle orme dei Templari” offre un’opportunità unica per immergersi nella storia, riflettere sui principi templari e contribuire attivamente alla visione di una società più giusta e solidale.

Per informazioni, contattare Daniele Cerboni al numero 347.0806721.