Social, Rossi: “Bene app dell’Unione Europea per la verifica dell’età”

Roma. “L’annuncio della Commissione europea sull’avvio della fase pilota dell’app per la verifica dell’età sui social è un passo avanti importante nella protezione dei minori online. L’Italia, che sarà tra i Paesi coinvolti nella sperimentazione, dimostra ancora una volta una sensibilità crescente verso la sicurezza digitale dei più giovani”.

Lo dichiara il deputato Fabrizio Rossi, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Commissione parlamentare infanzia e adolescenza, commentando le nuove linee guida europee e il prototipo di app per la verifica dell’età presentata in attuazione del Digital services act (Dsa).

“Le piattaforme social devono diventare più sicure per i nostri figli – prosegue Rossi – e strumenti concreti come la verifica dell’età, se realizzati nel pieno rispetto della privacy, possono rappresentare un punto di svolta. Da tempo chiediamo regole certe per impedire che i minori siano esposti a contenuti inadeguati o pericolosi. Serve un equilibrio tra libertà digitale e tutela dell’infanzia”.

“L’impegno di Fratelli d’Italia in Parlamento va in questa direzione e, con il disegno di legge bipartisan già in discussione al Senato, vogliamo rafforzare la protezione dei minori nel mondo digitale. Continueremo a lavorare per affermare una cultura della responsabilità anche in rete”, conclude Fabrizio Rossi.