Santa Fiora in Musica ospita l’Orchestra dei ragazzi: uno stage e due concerti gratuiti

Santa Fiora (Grosseto). Tornano anche quest’anno nel paese amiatino i musicisti e le musiciste dell’Orchestra dei ragazzi della scuola di musica di Fiesole. Nonostante abbiano solo tra gli 11 e i 17 anni, i giovani allievi hanno già raggiunto traguardi internazionali, come dimostrano i tanti premi e i riconoscimenti ricevuti.

I piccoli, ma grandi musicisti, resteranno a Santa Fiora fino al 20 luglio per partecipare a uno stage per orchestra e formazioni da camera, con prove al mattino e al pomeriggio. Prepareranno due concerti aperti a tutti, in programma il 18 luglio al Teatro Camilleri e il 19 luglio all’auditorium della Peschiera, entrambi alle 21.15.

Nel primo concerto presenteranno, tra l’altro, brani di Mozart e Vivaldi, mentre il secondo avrà anche un intermezzo comico: il Maestro di Cappella di Domenico Cimarosa, una presa in giro di un direttore d’orchestra settecentesco.

L’Orchestra dei ragazzi è composta dagli allievi dei corsi di base della scuola di musica di Fiesole ed è una delle realtà di formazione musicale più importanti a livello internazionale. I ragazzi che studiano archi, fiati, percussioni e tastiere, sono per lo più adolescenti e vivono l’essere parte dell’Orchestra come un momento fondamentale della loro crescita. La scuola di fiesole è una delle maggiori istituzioni musicali a livello internazionale. È stata fondata nel 1974 da Piero Farulli, violista del Quartetto italiano, che ha da subito sottolineato il valore sociale della musica nell’impostazione della scuola. Tuttora la scuola partecipa a iniziative di solidarietà, organizza corsi di musica gratuiti nei quartieri più difficili, insegnando ai ragazzi come le note e le melodie rendano tutti migliori.

I tanti allievi che soggiorneranno per una settimana a Santa Fiora si esibiranno il 18 luglio in un concerto cameristico al teatro Camilleri e il 19 luglio in un concerto sinfonico, diretti dal maestro Antonino Siringo, all’auditorium della Peschiera.

Due appuntamenti musicali, entrambi a ingresso libero, che rendono ancora più ricca la programmazione della 26ª edizione del festival internazionale Santa Fiora in Musica, organizzato dal Comune di Santa Fiora e dalla Fondazione Santa Fiora Cultura.

“Siamo onorati di accogliere ancora una volta l’Orchestra dei ragazzi, anche per l’importanza che da sempre il festival Santa Fiora in Musica ha dato alla formazione dei giovani musicisti – spiega Marianna Pizzetti, presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura -. Oltre alla scuola di musica di Fiesole, per questa edizione, avremo anche due workshop dedicati agli ottoni. Ai giovani musicisti della scuola di musica di Fiesole non posso che fare l’augurio di trarre il meglio da questa esperienza formativa, non solo dal punto di vista artistico, ma anche personale e sociale”.

“La presenza dell’Orchestra dei ragazzi rappresenta un momento prezioso per tutta la nostra comunità. – dichiara Serena Balducci, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Santa Fiora –. Offrire ai giovani musicisti un contesto accogliente e stimolante come Santa Fiora, dove la bellezza del paesaggio si unisce alla qualità della proposta culturale, è per noi motivo di grande orgoglio. Il festival internazionale Santa Fiora in Musica continua a essere un punto di riferimento per la musica di qualità, ma anche un’occasione concreta di crescita e scambio umano, soprattutto per le nuove generazioni. È molto importante che questi ragazzi tornino anche quest’anno a Santa Fiora perché portano con sé entusiasmo e talento e possono rappresentare uno stimolo prezioso per avvicinare i giovani del territorio alla passione per la musica”.

La musica però a Santa Fiora risuonerà per tutta l’estate, a partire da giovedì 17 luglio con l’Italian Brass Band & Andrea Conti, che inaugureranno la 26ª edizione del festival internazionale Santa Fiora in Musica.

L’ensemble di ottoni e percussioni torna anch’essa al Festival Santa Fiora in Musica, che è nato come un festival di ottoni e mantiene vivo nel suo Dna l’attenzione a questo tipo di strumenti.

Sotto la direzione del maestro Giuseppe Saggio, l’Italian Brass Band si esibirà alle 21.15 nell’auditorium della Peschiera, in un concerto gratuito che vedrà anche la partecipazione di Andrea Conti, primo trombone dell’Orchestra sinfonica dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia e direttore artistico del Festival.

Per informazioni: santafioracultura@gmail.com o http://www.santafiorainmusica.com