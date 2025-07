Sicurezza nei cantieri: quindici nuovi coordinatori formati dalla Scuola edile grossetana

Grosseto. Sono quindici i nuovi “Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” formati dalla Scuola edile grossetana.

Il corso, promosso dall’ente bilaterale amministrato da Ance Grosseto e dai sindacati di categoria Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, si è svolto da febbraio a giugno nella sede della Scuola edile, per un totale di 120 ore suddivise tra teoria e pratica.

Tutti i partecipanti hanno superato con successo l’esame finale – composto da una prova scritta e una simulazione tecnico-professionale – ottenendo l’attestato abilitante. Il percorso formativo è stato aggiornato alle nuove disposizioni della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in attuazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, dimostrando l’impegno della Scuola edile nel garantire una formazione sempre al passo con l’evoluzione normativa.

Un ruolo chiave nella promozione organizzativa del corso è stato svolto nella parte tecnica aziendale e professionale – come da tradizione – dall’Ance Grosseto, permettendo di adeguare i contenuti didattici alle realistiche esigenze operative delle imprese del territorio ben espresse dagli esperti docenti coinvolti.

A rendere ancora più significativa l’esperienza formativa è stata anche la parte pratica, svolta attraverso due visite didattiche al cantiere dell’impresa Itinera, attualmente impegnata nei lavori di adeguamento a quattro corsie della strada statale 223 di Paganico, tra il km 27+200 e il km 30+038, nel tratto Grosseto-Siena.

Si tratta del quarto lotto dell’intervento, dal valore complessivo di 80 milioni di euro e con un avanzamento lavori che ha superato il 50%, affidato a un’associazione temporanea di imprese guidata proprio da Itinera. Il progetto comprende anche la realizzazione di gallerie e viadotti, offrendo agli allievi, futuri coordinatori alla sicurezza, un’occasione concreta per confrontarsi con problematiche complesse in un contesto infrastrutturale di grande rilevanza.

«Un risultato che ci riempie d’orgoglio – ha commentato il presidente della Scuola edile grossetana, Antonio Lauria –. Abbiamo affrontato un tema centrale per il nostro settore e il bilancio dell’iniziativa è decisamente positivo. Fondamentale è stata la collaborazione con l’Azienda Usl Toscana Sud Est, in particolare con gli ingegneri Domenico Viggiano e Federica Baccheschi. Un ringraziamento va anche ad Ance Grosseto che, con la sua visione di essere al servizio della filiera delle costruzioni per la nostra provincia, nel Consiglio di amministrazione della Scuola unitamente ai sindacati dei lavoratori, ha sostenuto l’attività dell’ente in maniera decisiva alla riuscita del corso».

Strutturato in tre moduli – giuridico, tecnico e metodologico-organizzativo – il programma ha approfondito tutti gli aspetti essenziali della sicurezza nei cantieri: dalla normativa vigente ai rischi specifici (cadute, agenti chimici e biologici, malattie professionali), dai dispositivi di protezione alla redazione dei piani di sicurezza e alla gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti nelle attività di cantiere.

Un’iniziativa che conferma il ruolo della Scuola edile grossetana come punto di riferimento per la formazione qualificata e orientata alle reali necessità del settore delle costruzioni, in un’ottica di prevenzione e valorizzazione delle competenze.

Nella foto: i corsisti promossi alla prova finale