Torna la rassegna “Paesi in musica a Roccastrada”: il programma completo

Roccastrada (Grosseto). Si rinnova per il terzo anno consecutivo la rassegna “Paesi in musica a Roccastrada” giunta quest’anno alla terza edizione, organizzata da Comune di Roccastrada in collaborazione con l’associazione Agimus, per quattro concerti di qualità in altrettanti luoghi suggestivi del territorio.

Questa terza edizione della rassegna andrà a toccare quattro diverse location del territorio comunale con spettacoli che spaziano dalla musica classica, jazz e blues. Una serie di eventi musicali pensati per scenari suggestivi che potranno aumentare il loro fascino grazie alle scelte compiute dalla direttrice artistica Gloria Mazzi, alla quale il sindaco Francesco Limatola e l’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi hanno rinnovato la fiducia per l’organizzazione della terza edizione della rassegna dopo il successo delle prime due.

Il programma

La rassegna inizia mercoledì 16 luglio in piazza del Castello a Torniella con il concerto “Trio summit”, con Claudio Cavalieri al violino, Riccardo Guazzini al sassofono e Gloria Mazzi al pianoforte; martedì 29 luglio, al Parco delle Forme di Pietra di Sassofortino, “Arkattak Cello Orchestra”; lunedì 11 agosto, nella chiesa della Santissima Concezione di Sticciano alto, “Annastella Gibboni” violino solo; lunedì 18 agosto, al Parco del Chiusone di Roccastrada, l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto con “Nusiche da film: colonne sonore di Walt Disney”, direttore Damiano Tognetti.

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito ed inizieranno alle 21.15.

“Riproponiamo con entusiasmo la rassegna ‘Paesi in musica a Roccastrada’, giunta alla terza edizione, per dare continuità a quanto già fatto nelle due precedenti edizioni – dichiara l’assessore alla cultura Emiliano Rabazzi ,- quando la programmazione ha riscosso ottimo riscontro in termini di consenso e di partecipazione. Come sempre, per questo tipo di concerti ci piace scegliere luoghi suggestivi nei quali poter assistere serenamente alle esibizioni di abili professionisti. Riteniamo che questo tipo di eventi siano in grado di rappresentare un’offerta culturale, di promozione e valorizzazione del territorio con l’obiettivo di impreziosire la stagione estiva già ricca di eventi promossi con competenza dalle associazioni locali per la promozione delle eccellenze del territorio”.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale, in particolare nelle persone del sindaco Francesco Limatola e dell’assessore alla cultura Emilano Rabazzi – dichiara il maestro Gloria Mazzi, presidente e direttore artistico di Agimus Grosseto –, per proporre la stagione di “Paesi in musica a Roccastrada” anche nell’estate 2025, dopo il successo delle due precedenti edizioni. Aver voluto dare continuità a questa serie di concerti, sostenendone la terza edizione, è il segnale della fiducia e del gradimento alla proposta di Agimus, che prevede sul territorio comunale quattro concerti di artisti di qualità le cui esibizioni spazieranno tra vari generi musicali”.