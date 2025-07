Falsi messaggi sms: l’Asl rinnova la richiesta di attenzione su possibili numeri truffa

Grosseto. L’Azienda USL Toscana Sud Est informa che continuano le segnalazioni di ricezione sui cellulari di un messaggio sms in cui, a nome di fantomatici “uffici Usl”, si invita a chiamare un determinato numero di telefono.

Tale recapito telefonico non appartiene all’Azienda Usl Toscana Sud Est e potrebbe invece trattarsi di falsi numeri truffa attivati al fine di sottrarre denaro ai soggetti che malauguratamente dovessero contattarli.

Pertanto, l’azienda sanitaria esorta la popolazione a non rispondere a tali messaggi e a non effettuare chiamate ai numeri riportati, in quanto non riconducibili alla Asl stessa.