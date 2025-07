Piano aree interne, Fratelli d’Italia: “Nessuno abbandono da parte del Governo, polemiche della Provincia fuorvianti”

Grosseto. “Le recenti dichiarazioni del presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola sul Piano strategico nazionale per le aree interne (Psnai) sono ingiustificate e profondamente scorrette. Nessuna rassegnazione, nessuna condanna. Al contrario, il Governo Meloni è fortemente impegnato nel rilancio delle aree interne del nostro Paese, inclusi i territori della Maremma e dell’Amiata”.

Così Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, replica alle parole apparse sulla stampa locale da parte del presidente Limatola.

“Le accuse di visione miope e arrendevole – prosegue Rossi – sono frutto di una lettura superficiale, o forse ideologica, del Piano. La verità è che il Psnai 2021–2027 è stato approvato all’unanimità lo scorso 9 aprile 2025 dalla Cabina di regia, con il voto favorevole anche della Conferenza delle Regioni, dell’Unione delle Province italiane, dell’Anci, dell’Uncem e di altri rappresentanti istituzionali. Altro che ‘passo indietro culturale'”.

“Le pagine del Piano parlano chiaro: l’obiettivo è rafforzare la qualità della vita, sostenere l’economia locale, promuovere il ‘diritto di restare’ nei propri territori. È scritto nero su bianco – sottolinea Rossi – che gli interventi devono consentire ai cittadini di rimanere nelle loro comunità, migliorando le condizioni socio-economiche, favorendo l’innovazione e l’imprenditorialità, anche attraverso agricoltura sostenibile ed economia circolare. È altresì evidente che i riferimenti a situazioni di ‘spopolamento irreversibile’ provengono non da una posizione politica del Governo, ma da analisi tecniche prodotte da enti terzi, utilizzate a scopo descrittivo e metodologico, non come indirizzo politico”.

“È sempre colpa di altri – aggiunge Alessandro Tomasi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Toscana -. Mai si misura quanto nei propri poteri e responsabilità si è fatto nelle aree interne. Aree spesso rammentate dalla regione, ma dove ci accorgiamo che sta arretrato. Si vedano le continue rimostranze sui piccoli ospedali o sulle infrastrutture. Questo sarà il tema del futuro e noi lo vogliamo affrontare con la partecipazione di tutti gli attori”.

“Dispiace ancora una volta constatare che da parte di alcuni amministratori locali si cerchi di strumentalizzare il lavoro del Governo, preferendo la polemica politica alla collaborazione istituzionale. Il futuro delle aree interne non si costruisce con slogan, ma con strumenti concreti come il Psnai, che è frutto di un impegno corale. Continueremo a difendere e valorizzare i nostri territori, con serietà, responsabilità e condivisione. Ormai lo sappiamo tutti, la sinistra ha sempre soluzioni soltanto quando non governa”, concludono Fabrizio Rossi e Alessandro Tomasi.