Sicurezza a tavola, istruzione e prevenzione dell’annegamento: il Camper Tour di Salvagente Italia fa tappa in città

Grosseto. Lunedì 21 luglio, dalle 15.30 18.00, il Camper Tour 2025 di Salvagente Italia farà tappa anche a Grosseto, alla Fondazione Il Sole, in via eUrani, con un corso breve e a prezzo ridotto (25 euro), pensato per offrire strumenti concreti a chi si prende cura dei bambini.

“Tratteremo tanti argomenti fondamentali come la prevenzione dell’annegamento – si legge in una nota dell’associazione -, la sicurezza a tavola, le manovre di disostruzione e altri aspetti legati agli incidenti estivi e domestici. Un’occasione unica per partecipare a un corso dedicato alla prevenzione degli incidenti in età pediatrica, alla percezione del rischio e all’apprendimento pratico delle manovre di disostruzione. Un appuntamento accessibile, utile e pensato per chiunque si prenda cura dei bambini, in ogni fascia d’età”.

Tutte le tappe e i dettagli sono disponibili al link https://salvagenteitalia.org/corso/camper-tour-2025-prevenzione-incidenti-pediatrici-e-manovre-di-disostruzione/

“Le piccole quote di iscrizione servono esclusivamente a coprire le spese vive del progetto (camper, benzina, pedaggi) – continua il comunicato –. Ma per noi la formazione è così importante che, anche se il tour va spesso in perdita, portare prevenzione in tutta Italia resta la nostra priorità assoluta. Chi desidera può anche sostenere il tour come sponsor, aiutandoci a raggiungere territori dove corsi come questi non arrivano mai. Se interessati, invieremo volentieri tutte le informazioni”.