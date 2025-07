Grosseto accoglie ciclotour di Filcams Cgil: “Pedaliamo per turismo più giusto e lavoro dignitoso”

Grosseto. Ha fatto tappa ieri, 3 luglio, a Grosseto il ciclotour “Turismo è Lavoro – Si pedala per i diritti!”, l’iniziativa nazionale promossa da Filcams Cgil per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori del turismo, del commercio e dei servizi.

Partito il 28 giugno da Torino, il tour attraverserà l’Italia fino all’11 luglio, portando in ogni città un messaggio forte e condiviso: il turismo deve essere anche lavoro di qualità, tutelato e rispettato.

A Grosseto l’arrivo dei ciclisti è stato accolto con entusiasmo e partecipazione. Un momento di incontro e confronto con cittadine, cittadini e sindacalisti locali, che hanno sottolineato il valore simbolico e concreto di questa iniziativa.

«Il turismo è una risorsa strategica per il nostro territorio – ha dichiarato Pier Paolo Micci, segretario provinciale della Filcams Cgil di Grosseto –, ma non può crescere sulle spalle di chi lavora in condizioni precarie. Donne e giovani, in particolare, sono tra le categorie più esposte allo sfruttamento nel settore. Per questo chiediamo un impegno serio, a tutti i livelli, per garantire diritti, contratti e dignità».

Il colore rosa che caratterizza il ciclotour non è casuale: richiama la celebre maglia rosa del Giro d’Italia, ma simboleggia anche la centralità delle donne nel mondo del lavoro e l’urgenza di proteggerle da forme di occupazione povera e instabile, così frequenti nei settori stagionali.

«Pedalare insieme significa dare visibilità alle nostre rivendicazioni – ha aggiunto Micci – e ricordare che serve un cambiamento strutturale. Vogliamo un modello di sviluppo turistico che valorizzi il lavoro, investa nella qualità e garantisca prospettive alle nuove generazioni».

Il ciclotour proseguirà nelle prossime ore verso sud, portando con sé lo spirito di chi crede che il cambiamento si costruisca passo dopo passo, o meglio, pedalata dopo pedalata.