Torna la rassegna cinematografica “Pirite in Corto”: il programma delle proiezioni

Gavorrano (Grosseto). Il Comune di Gavorrano annuncia il ritorno di “Pirite in Corto”, la kermesse cinematografica realizzata in collaborazione con il “piccolo Cineclub Tirreno”, ormai giunta alla sua quinta edizione, che animerà la suggestiva location della miniera Ravi Marchi dal 25 al 27 luglio.

Il programma

Il primo appuntamento – il 25 luglio – è con il film “U.S. Palmese”, una commedia “calcistica” diretta dai Manetti Bros, con protagonista uno scintillante Rocco Papaleo. La pellicola ha ricevuto una doppia nomination ai Nastri d’Argento 2025 – miglior commedia e miglior attore protagonista, Rocco Papaleo – ed è vincitore del Globo d’Oro 2025 come miglior commedia.

La serata vedrà i Manetti Bros. presenti alla miniera Ravi Marchi e si svolgerà in collaborazione con la Us Follonica – Gavorrano.

Il 26 luglio è in programma la proiezione de “La vita da grandi”, ispirato al libro autobiografico “Mia sorella mi rompe le balle” dei fratelli Damiano e Margherita Tercon. La pellicola vede l’esordio alla regia di Greta Scarano. Il protagonista Yuri Tuci, che si è aggiudicato il premio come miglior attore protagonista ai Nastri d’Argento 2025, sarà ospite della serata, mentre Greta Scarano, Nastro d’Argento 2025 come miglior regista esordiente, sarà in collegamento video.

Le associazioni Biglie Sciolte Aps di Follonica e Iron Mamme di Grosseto collaboreranno alla serata.

Chiude la kermesse il 27 luglio il film drammatico “L’albero”, scritto e diretto da Sara Petraglia. L’attrice protagonista, Tecla Insolia, ha ricevuto il David di Donatello come miglior attrice protagonista proprio nel 2025. Collaborano alla serata la Commissione pari opportunità del Comune di Gavorrano e la Rete antidiscriminazioni grossetana. Saranno presenti la regista Sara Petraglia e la protagonista Tecla Insolia.

Novità del 2025: sarà disponibile un’area bar per gli spettatori.

Si ricorda che è fortemente consigliata la prenotazione, da effettuarsi al numero 339.3880312.

«”Pirite in Corto” è diventato ormai un appuntamento irrinunciabile dell’estate gavorranese, capace di unire cultura, socialità e valorizzazione del nostro straordinario patrimonio minerario. Siamo orgogliosi che la miniera Ravi Marchi, luogo simbolo della nostra identità, torni ad accogliere artisti, registi e ospiti di grande prestigio. Grazie agli organizzatori e a tutte le realtà associative che collaborano a questa quinta edizione, che si preannuncia ricca di emozioni, riflessioni e bel cinema. Vi aspettiamo numerosi», dichiara Stefania Uivieri, sindaco di Gavorrano