Saldi al via, Confcommercio: “Acquistare nei negozi di vicinato fa bene a te e alla tua città”

Grosseto. “Ogni acquisto è una scelta. E ogni scelta ha un impatto. Scegliere di fare shopping nei negozi della propria città non è solo un gesto di convenienza, è un atto d’amore verso il proprio territorio“.

Con queste parole Confcommercio Grosseto lancia un messaggio chiaro e diretto ai cittadini alla vigilia dell’inizio dei saldi estivi, che partiranno sabato 5 luglio, in tutta la Toscana.

Un momento atteso sia dai consumatori che dai commercianti: per i primi, l’opportunità di rinnovare il guardaroba approfittando degli sconti; per i secondi, una leva preziosa per sostenere le vendite in una fase di mercato ancora fragile.

“L’inizio dei saldi è un appuntamento importante per tutto il comparto del commercio al dettaglio – commenta Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto –. Le imprese del territorio arrivano a questa data con l’auspicio di dare una spinta significativa alle vendite, dopo mesi segnati da un clima di prudenza nei consumi. Siamo consapevoli che il momento non è semplice, ma anche convinti che una risposta positiva possa arrivare, se ognuno fa la propria parte. Andare a fare acquisti nei negozi della propria città non è soltanto una scelta conveniente: è un modo concreto per sostenere l’economia locale, per mantenere vivi i nostri centri e dare futuro alle tante attività che ogni giorno aprono le saracinesche con impegno e dedizione”.

Un invito chiaro, quello di Confcommercio Grosseto, che sottolinea come la responsabilità della vivacità delle città e dei centri storici ricada sulle scelte delle persone: comprare sotto casa significa sostenere posti di lavoro, relazioni sociali, sicurezza, identità locale.

“Non ci stancheremo mai di ripeterlo: il vero acquisto di valore è quello che puoi fare sotto casa – aggiunge Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto –. Fare shopping nei negozi di vicinato vuol dire trovare prodotti di qualità, consigli competenti e un’offerta spesso unica, costruita con passione e attenzione al cliente. Ma vuol dire anche contribuire, concretamente, a mantenere vivi i nostri centri storici. Non possiamo lamentarci di strade vuote o vetrine spente se siamo i primi a disertarle. Il cambiamento parte da noi”.

L’associazione rinnova quindi l’appello alla cittadinanza: “Approfittiamo dei saldi, ma facciamolo scegliendo con consapevolezza. Perché fare acquisti sotto casa fa bene a te, e fa bene alla tua città”.