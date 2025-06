Simulazioni e dialogo con il pubblico: gli studenti di Infermeria promuovono la promozione

Grosseto. Le studentesse e gli studenti di Infermieristica incontrano la popolazione per promuovere la professione.

L’iniziativa ha debuttato giovedì 26 giugno e sarà nuovamente messa in campo il 7 luglio, sempre al centro commerciale Maremà, in via Ecuador a Grosseto.

L’obiettivo è favorire l’ingresso nella professione attraverso spazi di formazione e promozione. L’iniziativa è a cura dei tutor del corso di laurea in Infermieristica in collaborazione con le studentesse e gli studenti che hanno realizzato simulazioni pratiche delle principali procedure infermieristiche, rivolte ai cittadini e ai visitatori.

«L’evento ha avuto un duplice obiettivo – dichiara Silvia Bellucci, responsabile infermieristica di Formazione ricerca e Lean management –: far conoscere più da vicino le competenze e il ruolo fondamentale dell’infermiere nella sanità moderna e, al tempo stesso, stimolare l’interesse dei giovani verso una professione tanto importante quanto attuale, incoraggiando l’iscrizione ai Corsi di Laurea in Infermieristica».

Durante la mattinata il pubblico ha potuto assistere e partecipare a dimostrazioni di rilevazione dei parametri vitali, manovre di primo soccorso, gestione delle medicazioni e altre attività tipiche dell’assistenza infermieristica. Gli studenti, guidati dai tutor, hanno risposto con entusiasmo alle domande e alle curiosità dei partecipanti, offrendo un’immagine concreta e dinamica della professione.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di orientamento e promozione culturale che mira a valorizzare l’identità dell’infermiere come professionista della salute, capace di prendersi cura della persona nella sua globalità. Un’occasione importante per avvicinare la comunità al mondo della sanità e per ispirare le nuove generazioni a scegliere una carriera al servizio degli altri.