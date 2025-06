Osservatorio astronomico comunale: il programma delle prossime iniziative

Grosseto. Ecco le prossime iniziative all’osservatorio astronomico comunale di Roselle.

Il 4 luglio, alle 21.30, sarà ospite come relatore il socio storico Michele Machetti, sistemista Linux formatosi alla Facoltà di Astronomia dell’Università di Bologna; terrà una conferenza dedicata alle costellazioni e ai loro miti.

Seguiranno, meteo permettendo, le osservazioni della volta celeste dai telescopi in giardino e/o dalla cupola.

Per partecipare è richiesta la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com

Venerdì 11 luglio, alle 21.30, sarà spite come relatore d’eccezione il professor Vincenzo Millucci, docente in pensione dell’Università di Siena, fisico membro ordinario della Società astronomica italiana, membro della Siena Academy of Science, nota come Accademia dei Fisiocritici, una delle più antiche istituzioni scientifiche italiane; docente di fisica e meccanica celeste, a lui è stato dedicato un asteroide chiamato in suo onore 54967 Millucci; il suo campo di ricerca è la magnetofluidodinamica, ha fondato l’osservatorio di Torre Luciana dell’Università di Siena; da sempre apprezzato in tutta Italia per la sue capacità divulgative adatte ad adulti e bambini. Si parlerà del cielo della Maremma, delle costellazioni, come orientarsi, aneddoti e curiosità.

Millucci è una colonna portante dell’osservatorio astronomico di Roselle e ne è un sostenitore sin dalla sua costruzione, avvenuta nel 1986.

Seguiranno, meteo permettendo, le osservazioni della volta celeste dai telescopi in giardino e/o dalla cupola.

Per partecipare è richiesta la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com

Venerdì 18 luglio, alle 21.30, sarà trattato un argomento intitolato “Speriamo che il cielo non ci cada sulla testa: asteroidi pericolosi e come schivarli” (con due richiami a fumetti e cinema). Ci sarò come relatore d’eccezione il dottor Alessandro Marchini, direttore dell’Osservatorio astronomico dell’Università di Siena e membro della Siena Academy of Science, nota come Accademia dei Fisiocritici, una delle più antiche istituzioni scientifiche italiane.

Marchini pratica attività di ricerca nei settori degli asteroidi, stelle variabili, pianeti extrasolari e nuclei galattici attivi (blazar) e ha pubblicato oltre 200 articoli su riviste scientifiche internazionali; scopritore di diversi esopianeti, svolge attività didattica a carattere astrofisico con gli studenti universitari iscritti al corso di studi in Fisica e Tecnologie avanzate all’Ateneo senese.

Nel 2019 ha partecipato alla puntata “Vita extraterrestre” della trasmissione Superquark+, dove ha raccontato la sua scoperta di un pianeta extrasolare col telescopio dell’ateneo senese.

Nel 2022 ha pubblicato due articoli sulla rivista “Nature” relativi a approfondite osservazioni di due nuclei galattici attivi.

Nel 2023 è invitato all’evento TEDx “New Era” di Colle di Val d’Elsa (Siena), dove ha presentato un intervento dal titolo “Il mio pianeta B”.

Per il suo impegno nella divulgazione dell’Astronomia, è stato onorato dall’assegnazione del suo nome a un asteroide (55196 Marchini).

Pubblicazioni (su The SAO/Nasa Astrophysics Data System): https://ui.adsabs.harvard.edu/public-libraries/_C4IjE8kQ2K75AO6LdStfA

Per partecipare è richiesta la prenotazione scrivendo ad amsa.grosseto@gmail.com

Seguiranno, meteo permettendo, le osservazioni tramite i telescopi in giardino e/o dalla cupola, in caso contrario sarà proiettata la volta celeste al maxischermo.