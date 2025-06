Cucina italiana patrimonio dell’umanità: Fipe Confcommercio sostiene la candidatura

Grosseto. Un’occasione storica per il nostro Paese, un’opportunità unica per tutti i ristoratori: diventare portavoce nel mondo di un patrimonio che ci identifica, ci unisce e ci rende orgogliosi.

Fipe Confcommercio Grosseto chiama a raccolta gli imprenditori della ristorazione della provincia per sostenere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità Unesco, che verrà votata il prossimo 10 dicembre a Nuova Delhi.

Una sfida culturale e identitaria promossa dal Governo italiano, che ha affidato a Fipe Confcommercio il prestigioso compito di rappresentare la qualità dell’enogastronomia tricolore nel mondo. Un riconoscimento che sottolinea quanto la ristorazione non sia solo impresa, ma cultura, accoglienza, tradizione e che valorizza il ruolo quotidiano di chi, con passione e competenza, porta avanti i valori della nostra cucina.

Per sostenere concretamente questa iniziativa, Fipe Confcommercio Grosseto invita tutti i ristoratori a ritirare gratuitamente presso la sede di Confcommercio Grosseto, in via della Pace 154, la vetrofania ufficiale della campagna, da esporre all’ingresso del proprio ristorante.

Il logo, ideato dai giovani talenti dell’Istituto dell’Arte della Medaglia del Poligrafico e Zecca dello Stato, simboleggia la passione, l’autenticità e la bellezza della nostra tradizione gastronomica. In alternativa, il materiale grafico è disponibile anche in formato digitale, per essere liberamente stampato oppure utilizzato sui social, contribuendo così alla diffusione dell’iniziativa in modo semplice e immediato.

Sostenere la candidatura significa difendere la nostra identità culturale ed economica, proteggendo l’intera filiera dell’eccellenza italiana anche dai danni causati dal fenomeno “dell’Italian Sounding”, che ogni anno sottrae all’Italia circa 120 miliardi di euro. Per questo motivo, Fipe Confcommercio rivolge un appello a tutti gli imprenditori del settore: partecipare, aderire, rendersi visibili. Ognuno può diventare parte attiva di questa mobilitazione, contribuendo a portare la cucina italiana dove merita: tra i patrimoni immateriali dell’umanità.

«Siamo fieri di poter offrire ai nostri ristoratori l’opportunità di aderire a un’iniziativa così significativa – dichiara Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto –. Sostenere questa candidatura non è solo un atto simbolico, ma un impegno concreto per valorizzare la nostra cultura, proteggere la filiera dell’eccellenza italiana e difendere la nostra identità. I nostri ristoratori sono già, ogni giorno, ambasciatori del gusto, della tradizione e della qualità. Ora possono dimostrarlo anche visivamente, unendosi a questa grande mobilitazione nazionale».

A queste parole si unisce Danilo Ceccarelli, presidente provinciale di Fipe Confcommercio Grosseto: «È un’occasione che sentiamo fortemente. Invitiamo tutti i colleghi ristoratori a partecipare con entusiasmo. Non si tratta solo di un riconoscimento internazionale, ma di un modo per ribadire con orgoglio chi siamo e cosa rappresenta davvero la cucina italiana: passione, autenticità e saper fare. Esporre il logo significa far parte di una grande comunità che difende e promuove la nostra identità culturale».

Per informazioni e adesioni è possibile contattare Confcommercio Grosseto allo 0564.470111 o scrivere a info@confcommerciogrosseto.it.