Una nuova visione per la salute del futuro: la Asl riparte dalle persone

Una giornata di confronto, dialogo e ascolto. “Cantiere Sanità. Una Azienda, mille voci, un’unica visione”, questo il titolo dell’iniziativa che ha coinvolto tutto il personale dell’Asl Toscana Sud Est: l’avvio di un percorso di rinnovamento frutto di un grande progetto di partecipazione e condivisione pensato per costruire, insieme a tutto il personale aziendale, un nuovo modello organizzativo fondato sulla medicina del valore.

Nel corso della giornata, è stata anche lanciata una Survey (indagine conoscitiva) per chiedere al personale “quale Azienda vorrei” e una Call for Ideas (una raccolta di idee) rivolta a tutto il personale interno compresa la medicina convenzionata, finalizzata a raccogliere dati, osservazioni e spunti utili – attraverso una piattaforma on line dedicata (https://www.cantieresanita-toscanasudest.it) – per individuare possibili azioni di miglioramento organizzativo e di risposta sanitaria.

Un’opportunità preziosa per contribuire in modo diretto e concreto alla strategia dell’Azienda con la realizzazione del nuovo Piano strategico. L’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe di ascolto, formazione e progettazione partecipata: un lungo percorso che si concluderà a ottobre di quest’anno, quando terminerà la Call for Ideas, le proposte saranno analizzate e collegate agli obiettivi strategici. A novembre si terrà invece la presentazione del primo Piano strategico della Asl Toscana sud est.

“Vogliamo dare voce a tutte le anime dell’Azienda e dei nostri stakeholders partendo da un momento di riflessione seria e partecipata – ha dichiarato Marco Torre, direttore generale della Asl Toscana Sud Est -. Iniziamo un percorso di trasformazione che pone al centro i bisogni dei cittadini e si fonderà su valori condivisi, la centralità delle persone, l’innovazione tecnologica e una governance più vicina ai territori. Vogliamo metterci a nudo e guardare in faccia i problemi, con onestà e spirito costruttivo. Per affrontarli servono coraggio e partecipazione, nuove competenze, uso strategico dei dati e trasformazione digitale. È il momento di unire le forze, valorizzare ciò che funziona e costruire insieme il futuro della sanità pubblica”.

“La Toscana conferma il suo impegno per una sanità pubblica di qualità, innovativa e sempre più vicina ai bisogni dei cittadini – ha sottolineato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana –. L’iniziativa ‘Cantiere Sanità’ della Asl Sud Est rappresenta un modello virtuoso di partecipazione e progettazione condivisa, che mette al centro le persone, sia chi opera nel sistema sanitario sia chi ne usufruisce. Questo percorso, basato sui valori della collaborazione, dell’ascolto e dell’innovazione, è la strada giusta per affrontare le sfide di un territorio vasto e complesso come quello della Toscana meridionale, caratterizzato da un’ampia diffusione geografica e da una popolazione che richiede risposte sempre più efficaci e inclusive. Sosteniamo con convinzione questo rilancio strategico, che punta a integrare ospedale e territorio, a valorizzare le competenze dei professionisti e a sfruttare le potenzialità della digitalizzazione. È così che si costruisce una sanità del futuro: partendo dal basso, con coraggio e visione, per garantire equità, sostenibilità e qualità delle cure a tutti i cittadini”.

“Questa è una fase che richiede coraggio e innovazione e non posso che esprimere apprezzamento per un’iniziativa che guarda esattamente in questa direzione – ha commentato l’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini –. Lo fa mettendo al centro il vero patrimonio del nostro sistema sanitario pubblico: le professioniste e i professionisti che, con le loro straordinarie competenze e la loro passione, consentono alla sanità toscana di collocarsi ai vertici nazionali, continuando a fare passi in avanti decisivi nonostante le difficoltà del contesto. E poi anche la tecnologia e i valori fondanti del sistema sanitario, elementi essenziali per prepararci al futuro e ad affrontare le sfide che ci attendono, a partire dall’organizzazione del nuovo modello di assistenza territoriale, che rappresenterà un tassello centrale in una Asl vasta e diffusa come la Toscana Sud Est”.

La giornata ha approfondito i quattro pilastri del nuovo percorso aziendale:

valori condivisi come guida delle scelte e delle relazioni;

persone al centro, riconoscendo la centralità del personale e delle sue competenze;

tecnologie innovative per affrontare sfide crescenti in modo efficace;

organizzazione rinnovata capace di integrare ospedale e territorio, sanità e sociale.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo della Value-Based Healthcare (sanità basata sul valore), alla leadership adattiva, all’uso strategico dei dati e alla co-creazione di salute con il coinvolgimento attivo di professioniste e professioniste, cittadini, associazioni e partner del territorio.

L’incontro è stato seguito anche nei vari presidi aziendali (nella foto in basso l’auditorium dell’ospedale di Grosseto).