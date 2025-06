La frazione brinda all’estate: ecco la prima edizione della “Festa della Birra”

Scarlino (Grosseto). La Pro Scarlino, con il patrocinio del Comune di Scarlino e il supporto dei commercianti di Scarlino Scalo, presenta la prima edizione della “Festa della Birra”, in programma sabato 28 giugno a partire dalle 19.00 in piazza Gramsci, nel centro di Scarlino Scalo (ingresso gratuito).

Ospite d’eccezione della serata sarà Alessandro Paci, uno dei volti più amati del cabaret toscano, che intratterrà il pubblico con uno spettacolo comico ricco di ironia e battute taglienti. Non mancheranno gli stand gastronomici, pensati per valorizzare i sapori del territorio e proporre un’ampia scelta di piatti e specialità da accompagnare con un’accurata selezione di birre. La musica dal vivo sarà affidata a Giordano Cumoli, mentre a chiudere la serata sarà il dj set di Marco One, che animerà la piazza con una selezione musicale capace di far ballare tutte le generazioni.

«L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di aggregazione e convivialità aperto a tutta la cittadinanza, offrendo un’occasione per vivere insieme una serata all’insegna del divertimento, della musica e della buona cucina – dichiarano l’assessore Giorgio Maestrini e la consigliera comunale con delega agli eventi, Elisa Fabbretti –. Vogliamo ringraziare la Pro Scarlino che ci ha supportato per molti eventi del calendario estivo e i commercianti e gli abitanti di Scarlino Scalo, che siamo sicuri parteciperanno con entusiasmo a questa festa, una festa aperta a tutti che dà il via all’estate con allegria e spensieratezza».

Prezioso il supporto della Pro Scarlino con cui l’amministrazione collabora da tempo per la creazione di eventi e manifestazioni capaci di rafforzare il senso di identità della comunità scarlinese.

«La “Festa della Birra” – dichiara il presidente della Pro Scarlino, Maurizio Bizzarri – rappresenta un’importante novità nel calendario degli eventi estivi del territorio e si propone di diventare un appuntamento fisso per i prossimi anni. Invitiamo tutta la cittadinanza e i turisti a partecipare numerosi, per brindare insieme a una serata speciale e celebrare la bellezza dello stare insieme».