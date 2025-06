Mercatino dell’artigianato e del modernariato: ecco il calendario degli appuntamenti

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per il primo weekend a Capalbio Scalo del Mercatino dell’artigianato e del modernariato, un evento promosso dall’associazione “Il Quadrifoglio” e patrocinato dall’amministrazione comunale. Gli stand, aperti dalle 9 alle 23, si troveranno nel piazzale di via Umbria.

Gli artigiani locali esporranno vari prodotti, come ceste e accessori di olivo e salice intrecciati, mobili con legno di recupero, bigiotteria con filati preziosi e macramè, capi d’abbigliamento e accessori con stampe anche floreali. Non mancheranno articoli di modernariato e vintage, ma anche prodotti enogastronomici, come il miele e i lavorati di grani antichi.

Il Mercatino dell’artigianato e del modernariato tornerà il 12 e 13 luglio, il 26 e 27 luglio, il 9 e 10 agosto e il 23 e il 24 agosto. La tipologia degli stand si alternerà nelle varie date.