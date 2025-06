Estate in blues in paese: parte la Summer edition con il contest

Cinigiano (Grosseto). Con la sfida delle band emergenti in programma per il 27, 28 e 29 giugno, prende il via la Summer Edition del “Cinigiano Blues Festival”.

Dopo la conclusione della stagione invernale al teatro comunale, il festival entra nel vivo della sua prima edizione estiva, che culminerà l’11, 12 e 13 luglio nella suggestiva cornice di Castel Porrona, accogliendo tre artisti di fama internazionale: l’11 luglio Jaime Dolce; il 12 luglio Rick Hutton; il 13 luglio The Di Maggio Connection.

Al contest hanno aderito numerose band provenienti anche da fuori regione e una selezione accurata ha decretato i gruppi finalisti.

Nelle serate del 27, 28, 29 giugno una giuria composta da esperti del settore sceglierà le tre migliori band, che avranno l’onore di aprire le serate del gran finale di luglio. Per la vincitrice assoluta, in palio anche una giornata di registrazione professionale e la produzione di un brano audio di alta qualità.

Gli appuntamenti:

venerdì 27 giugno a Sasso d’Ombrone, alle 21, al Parco Bellacosta, in collaborazione con l’associazione Pro Sasso Ets;

sabato 28 giugno, a Porrona, alle 20.30, in via della Fiera, in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti Castel Porrona;

domenica 29 giugno, a Monticello Amiata, alle 21, ai giardinetti, in collaborazione con la Pro Loco Monticello Amiata.

In ogni serata previsti eventi e aperitivi.

Informazioni al numero Whatsapp 334.6552360 o all’indirizzo e-mail info@cinigianobluesfestival.it.