“GRande estate”: “QueenMania” fa tappa in piazza Dante

Grosseto. Sarà la voce di Salvo Vinci, scelto da Brian May e Roger Tylor per il musical “We will rock you”, ad interpretare gli intramontabili pezzi dei Queen giovedì 26 giugno, alle 21.30, in piazza Dante a Grosseto per la terza data di “GRande estate”, la manifestazione promossa dal Comune di Grosseto, attraverso il suo assessorato al turismo e realizzata con il contributo di Conad “Persone oltre le cose” come sponsor principale.

A salire sul palco della piazza principale del capoluogo maremmano sarà infatti “QueenMania”, la più autorevole band europea in materia di “Queen”, che arriva a Grosseto dopo un tour europeo con vari spettacoli, tutti dedicati alla mitica band inglese.

Il concerto

Oltre a Salvo Vinci, che ha iniziato il suo percorso nel 2004 con la trasmissione “Amici” prima di essere scelto per il musical sui Queen, fanno parte della tribute band, nata nel 2007, Fabrizio Palermo (bass & vocals), che si è esibito anche con Enrico Ruggeri, Marco Masini, Ligabue e Anna Oxa; Tiziano Giampieri (guitar & vocals), che ha all’attivo concerti con Fabri Fibra, Katia Ricciarelli e Ruggeri; Simone Fortuna (drum &vocals), musicista anche di Mika, Andrea Bocelli, Laura Pausini ed Evanescence.

Nel marzo del 2007 i “QueenMania” portano il loro show oltre le Alpi, e intraprendono il loro inarrestabile “European Tour”, suonando, con consensi di pubblico e critica, in Inghilterra, Olanda, Svizzera, Austria, Spagna, Ungheria, Belgio. La consacrazione di questo magico momento arriva con la partecipazione del gruppo alla “23rd Official Queen fan club Uk convention 2008”, occasione in cui condividono il palco e il backstage con importanti musicisti e personaggi dei Queen come Spike Edney, Jamie Moses, Peter Freestone, Jacky Smith, Jeff Scott Soto, Patti Russo. I “QueenMania” vantano la collaborazione di artisti di spicco del panorama musicale italiano e internazionale che, sempre con entusiasmo, partecipano ai loro concerti come Enrico Ruggeri, vero e proprio “Padrino” del gruppo, Katia Ricciarelli, Tullio De Piscopo, Morgan, Maurizio Solieri, Stef Burns, Cristina Scabbia, Irene Fornaciari e molti altri.

In piazza Dante a Grosseto, con “QueenMania”, il pubblico rivivrà la magia dei brani dei Queen con uno spettacolo indimenticabile, fatto di musica, luci e colori, che regalerà ai partecipanti una vero e proprio sogno ad occhi aperti.

Le altre iniziative

In occasione di “GRande estate” saranno aperti in via straordinaria, dalle 21 alle 24 i musei Maam, di Storia naturale della Maremma, il Polo culturale Le Clarisse. Inoltre, l’associazione “CentriAmo Grosseto”, centro commerciale naturale, con il supporto di Ascom e Confesercenti, promuove l’apertura straordinaria dei negozi aderenti, l’illuminazione delle vetrine e la possibilità di gustare prodotti tipici del territorio per un aperitivo o una apericena nei bar e nei ristoranti, prima dell’inizio degli eventi (per maggiori informazioni sugli esercizi aderenti è possibile fare riferimento ai canali social dell’associazione: Facebook Centriamo Grosseto https://www.facebook.com/profile.php?id=61563564561597 e Instagram Centriamo_grosseto https://www.instagram.com/centriamo_grosseto/).

Informazioni utili

L’ingresso in piazza Dante è libero e gratuito, fino al raggiungimento della capienza massima consentita, e lo spettacolo avrà inizio alle 21.30. Le persone con diverse abilità che desiderano assistere possono rivolgersi agli operatori delle organizzazioni di volontariato locale (C.b. Grifone, Misericordia, Croce Rossa, La Racchetta e Vab), deputate all’assistenza della popolazione, presenti negli ingressi in piazza e riceveranno accompagnamento e assistenza.

Inoltre, per tutte le date di “GRande estate”, al piano terra del Municipio, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta allestirà una sala nursery, con fasciatoio e poltrona allattamento e la presenza di un operatore, per garantire un servizio aggiuntivo gratuito alle famiglie presenti.

La terza edizione di “GRande estate” si concluderà sabato 28 giugno con il concerto di Gaia.