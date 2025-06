Foto, aperitivo, messa per le coppie e contest: torna La Notte romantica in paese

Santa Fiora (Grosseto). Sabato 21 giugno, il borgo di Santa Fiora si prepara per un pomeriggio e una serata speciali, all’insegna del romanticismo con La Notte romantica dei Borghi più belli d’Italia.

Il programma

A partire dalle 16, e fino al dopo cena, il centro storico si trasformerà in un romantico set fotografico con angoli allestiti per scattare foto, giochi di coppia, caricaturista e scatti Polaroid istantanei per immortalare la magia del momento. L’iniziativa vede la partecipazione attiva delle associazioni del territorio e della Comunità Dzogchen di Merigar.

Alle 18, nella suggestiva chiesa della Madonna delle Nevi, situata alla Peschiera nel terziere Montecatino, sarà celebrata la Santa Messa con benedizione delle fedi nuziali, utilizzando l’acqua pura della sorgente del Fiora: un rito simbolico e toccante, aperto a tutte le coppie.

Dalle 18.45 alle 20.45, sarà possibile gustare un aperitivo romantico a base di prodotti tipici e menù speciali, a cura del Centro commerciale naturale, il tutto accompagnato dalla musica dal vivo del gruppo Stazione Malaika.

Durante la serata, sarà possibile partecipare al concorso fotografico “La foto più bella”: sarà possibile ritirare la Polaroid, partecipare e vincere un omaggio offerto dai locali aderenti all’iniziativa.

“La Notte romantica è un’occasione per riscoprire il fascino del nostro borgo, – dichiara Serena Balducci, assessora al turismo del Comune di Santa Fiora –, un evento che consente ai visitatori di vivere una serata speciale. Negli anni questo format dei Borghi più belli d’Italia si è rivelato una leva importante per la promozione dei piccoli Comuni italiani che fanno parte della rete Borghi d’Italia. La Notte romantica è la serata di apertura dell’estate santafiorese, si auspica una bella partecipazione”.