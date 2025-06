“La Resistenza di Norma”: il docufilm con attori locali proiettato in piazza Garibaldi

Massa Marittima (Grosseto). Appuntamento con la memoria, venerdì 20 giugno, alle 21.15, a Massa Marittima: in piazza Garibaldi sarà proiettato il docufilm “La Resistenza di Norma, il coraggio della libertà”, del regista Riccardo Bicicchi. Ingresso libero.

Il docufilm fu realizzato 10 anni fa con un progetto che coinvolse tutta la cittadinanza, comparse e attori del posto, tra cui la protagonista, interpretata dall’attrice Chiara Migliorini. A 10 anni dalla realizzazione, in prossimità dell’anniversario della morte di Norma Parenti, il Comune di Massa Marittima organizza una proiezione in piazza che sarà anticipata da alcune interviste inedite sulla strage di Niccioleta.

Interverrà il regista, Riccardo Bicicchi.

“La nostra città nel ’44 è stata duramente segnata da una scia di crimini di guerra – commenta Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima -. L’uccisione di Enrico Filippi, l’assassinio di Norma Parenti, gli 83 martiri di Niccioleta. La rappresaglia nazifascista colpì duramente Massa Marittima e le Colline Metallifere lasciando orfani e vedove. È nostro dovere cercare in ogni modo di raccontare quegli episodi, con tutti gli strumenti possibili e soprattutto coinvolgere il maggior numero di persone. Il progetto di Bicicchi, realizzato dieci anni fa, ha rappresentato un’esperienza collettiva che ha saputo coinvolgere tanti nostri concittadini, soprattutto i giovani, che spesso sono così difficili da avvicinare su temi tanto complessi. La proiezione di alcune interviste inedite agli ultimi testimoni della strage di Niccioleta rappresenta l’elemento di novità in questa serata. Invito alla visione tutti i cittadini ed in particolare coloro che parteciparono all’epoca alle riprese.”

“Con quel film, fatto grazie alla gente – aggiunge il regista Riccardo Bicicchi -, Norma andò in giro per tutta Italia, la prova che le nostre storie possono arrivare lontano. Rivederla dopo dieci anni ci farà rivivere quella splendida avventura, il paese trasformato in un set cinematografico, ritrovando chi c’era, chi allora era piccolino, e chi se n’è andato, ma ci ha lasciato voce, volto e ricordi per creare qualcosa di prezioso. Adesso, se incontrerò lo stesso entusiasmo, facciamo lo stesso con i minatori di Niccioleta”.

Il docufilm all’epoca fu realizzato grazie alla collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di RCS Rizzoli-Corriere della Sera.