Dopo trent’anni ritorna il Palio delle Bighe: il paese si trasforma in un villaggio romano

Gavorrano (Grosseto). Bagno di Gavorrano si prepara ad accogliere, sabato 21 giugno, il ritorno di una manifestazione storica che per anni ha rappresentato un momento di forte identità e aggregazione per l’intera comunità: il Palio delle Bighe. L’evento, che mancava dal calendario cittadino da oltre trent’anni, tornerà a coinvolgere cittadini e visitatori in un’atmosfera ispirata all’antica Roma, tra giochi, costumi, sfilate e una corsa spettacolare che si preannuncia emozionante. Il ritorno della manifestazione si deve alla volontà dell’associazione dei commercianti della frazione gavorranese.

Il programma

A partire dalle 16.30, il centro di Bagno di Gavorrano si trasformerà in un villaggio romano, animato da giochi per tutte le età, tra cui calcio con le scope, corsa coi sacchi, tiro alla fune e canestri romani. Non mancheranno le bancarelle gastronomiche, con proposte per tutti i gusti. Alle 20.30 avrà inizio la tradizionale sfilata in costume, durante la quale tutti i partecipanti interpreteranno un personaggio della Roma antica, come senatori, consoli, soldati, commediografi, sacerdotesse o mercanti. A seguire, si terrà l’attesissima corsa delle bighe, che culminerà con la proclamazione della biga vincente. La serata sarà accompagnata da musica e intrattenimento in un clima di festa aperto a tutti.

«È con grande emozione – dichiara il sindaco Stefania Ulivieri – che accogliamo il ritorno del Palio delle Bighe a Bagno di Gavorrano, un appuntamento che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per la nostra comunità e che oggi, dopo tre decenni, torna a rivivere grazie all’impegno di tanti, prima tra tutti l’associazione commercianti della frazione. Questo evento è una straordinaria occasione di partecipazione, che coinvolge tutte le frazioni del Comune, valorizzando il senso di appartenenza e collaborazione tra i cittadini. A nome dell’amministrazione comunale, desidero ringraziare in particolare la presidente dell’associazione commercianti, Alessandra Bocelli, per l’impegno, la passione e la determinazione con cui lei e gli associati hanno lavorato alla realizzazione di questa manifestazione».

Soddisfatta anche l’assessore alle attività produttive Francesca Mondei: «Il Palio delle Bighe rappresenta un’importante occasione di valorizzazione per il nostro territorio, non solo dal punto di vista culturale e turistico, ma anche economico. Questo tipo di evento genera un impulso concreto alle attività commerciali locali, attirando visitatori, incentivando i consumi e contribuendo a creare un clima vivace e partecipato. Come amministrazione sosteniamo con convinzione manifestazioni che uniscono tradizione e sviluppo, consapevoli che la vitalità del tessuto economico locale passa anche da iniziative come questa.».

Anche la presidente dell’associazione, Alessandra Bocelli, vuole rivolgere un invito alla cittadinanza: «Riportare il Palio delle Bighe a Bagno di Gavorrano è stato per noi un progetto importante, nato dal desiderio di far rivivere un momento di festa e tradizione che appartiene alla nostra storia. Abbiamo trovato grande entusiasmo e partecipazione e ora non vediamo l’ora di condividere questa giornata con tutta la comunità. Invitiamo tutti a partecipare, a indossare un costume, a vivere pienamente questa esperienza e a celebrare insieme un ritorno che è anche un nuovo inizio».

L’appuntamento è sabato 21 giugno a partire dalle 16.30 e tutti i cittadini sono invitati a partecipare per rendere ancora più coinvolgente la festa paesana.