Spettacoli itineranti, acrobati, clown, musicisti, trampolieri, burattinai: torna Etruska Festival

Pitigliano (Grosseto). Pitigliano si colora di arte di strada con la terza edizione di Etruska Festival, il 4 e 5 luglio.

Etruska Festival rappresenta uno degli eventi estivi più affascinanti della Maremma toscana, ha la capacità di trasformare il suggestivo borgo medievale in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo a turisti e residenti un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Spettacoli itineranti, acrobati, clown, musicisti, trampolieri e burattinai si uniscono alle bellezze naturali del centro storico di Pitigliano, creando un’atmosfera magica tra le antiche mura etrusche. Il tutto arricchito da postazioni di street food con prodotti locali.

Il festival, organizzato dall’Associazione commercianti Pitigliano (che recentemente ha dato vita alla prima edizione di Note di Maggio), celebra l’arte di strada in tutte le sue forme, attirando performer e visitatori da tutto il territorio italiano.

Gli artisti animano le vie del borgo a partire da venerdì 4 luglio, con “Aspettando il Festival” (dalle 19.30 alle 21.30), evento preparatorio per il clou del giorno successivo, dedicato al festival vero e proprio, che si svolge dalle 18, ininterrottamente fino a mezzanotte.

L’arte di strada rappresenta una forma espressiva totalmente accessibile, capace di abbattere le barriere tra artista e pubblico e rendere ancora più suggestiva la vicinanza. Questa disciplina artistica, che include teatro, musica, danza, giocoleria e performance acrobatiche, trova nei borghi storici come quello di Pitigliano la cornice ideale per esprimersi. La spontaneità e l’improvvisazione caratteristiche di quest’arte si fondono perfettamente con l’atmosfera autentica del centro storico, creando momenti di pura magia.

Etruska Festival non è solo intrattenimento, ma un’opportunità di valorizzazione culturale e turistica del territorio, unendo tradizione e innovazione artistica in uno dei borghi più belli d’Italia che, per l’occasione, viene ulteriormente arricchito di luci e colori, per una giornata da fotografare e ricordare, in attesa dell’edizione successiva.

Per maggiori informazioni si può contattare la mail ccn.pitigliano.gr@gmail.com.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/AssociazionecommerciantiPitigliano.