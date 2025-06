Un’estate tutta da vivere a Marina e a Principina: il programma completo degli eventi

Grosseto. Presentato stamani in Municipio il cartellone degli eventi estivi ’25 a Marina di Grosseto e Principina a mare, promosso dall’amministrazione e dalla Pro loco delle due località balneari, presieduta da Loretta Teresini. Gli appuntamenti prenderanno il via da metà giugno e accompagneranno residenti e turisti fino a metà settembre, animando le frazioni costiere con un ricco programma di iniziative.

“Siamo orgogliosi di presentare questo cartellone di eventi estivi – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale –, frutto di una collaborazione consolidata, che continua a produrre risultati significativi. L’amministrazione si impegna quotidianamente per rendere Grosseto una mèta turistica sempre più bella e accogliente. Questo programma ne è un esempio concreto. Un ringraziamento sincero alla Pro loco di Marina e Principina per l’instancabile lavoro e per la dedizione con cui è stato realizzato un calendario appuntamenti variegato e coinvolgente”.

Il primo evento è in programma sabato 21 giugno con lo Yoga Day al Forte San Rocco, giornata istituita dall’Onu sotto l’alto patrocinio dell’ambasciata dell’India. Dalle 8 alle 23 si alterneranno lezioni di yoga, laboratori, show cooking, area-mercato, discipline olistiche e spettacoli. Alle 19.30 si terrà la lezione collettiva. Tutte le attività sono gratuite e su prenotazione, scrivendo a prolocomarinaprincipina@gmail.com.

“Esprimo grande soddisfazione per la presenza dello Yoga Day nel programma – commenta l’assessore al sociale Maria Chiara Vazzano –. Un’iniziativa orientata al benessere psicofisico della persona e importante anche per la sua valenza inclusiva, pensata per coinvolgere persone con disabilità o appartenenti a categorie fragili, grazie ad attività dedicate”.

Martedì 24 giugno, al bagno Sirena di Marina di Grosseto, si terrà “Giochiamo con il mondo antico”, laboratorio didattico per bambini a cura del Museo archeologico, che verrà replicato ogni martedì di luglio. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere ad accoglienzamaam@gmail.com o telefonare al numero 0564.488752.

Domenica 29 giugno è prevista la grande festa di inizio estate “Music and Fire”: dalle 21.30 il corso e il lungomare di Marina di Grosseto si animeranno con dj set e balli di gruppo, mentre a Principina, in via delle Meduse, si terrà il concerto di Leopàrviolet, con Jole alla voce e Leo Di Dante a chitarra e cori. Il gran finale sarà affidato allo spettacolo pirotecnico delle 23.30, visibile da tutta la costa.

Sabato 12 luglio, a Principina a mare si svolgerà “In piazza coi giochi di una volta”, una serata dedicata a giochi tradizionali, caccia al tesoro e attività ludiche con i ragazzi della parrocchia di Marina.

Sabato 19 luglio, sempre a Principina a mare, è in programma la prima Notte Vintage con raduno di Fiat 500 e Vespa d’epoca, giochi a tema e il concerto della Leggera Electric Folk Band.

Spazio anche alla sesta edizione del San Rocco Festival, diretto da Giorgio Zorcù e prodotto da Accademia Mutamenti, che prenderà il via mercoledì 23 luglio, al Forte San Rocco. La serata inaugurale sarà affidata ad Antonio Rezza con lo spettacolo “Pitecus”, capolavoro del teatro comico e irriverente firmato Rezza-Mastrella. Il festival proseguirà con quattro spettacoli di teatro e danza, un reading per bambini, due eventi musicali in collaborazione con la Fondazione Il Sole (in programma il 2 agosto) e con il Grey Cat Music Festival (Nico Gori Swing 10tet, il 19 agosto), oltre a un concerto di musica classica in sinergia con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto previsto per il 23 agosto.

L’assessore alla cultura Luca Agresti esprime viva soddisfazione per la ricchezza e la varietà del programma: “La presenza di più assessorati testimonia una collaborazione concreta che, grazie anche al prezioso contributo della Pro Loco, consente di offrire alla cittadinanza e ai visitatori un’estate densa di occasioni culturali – afferma -. Il San Rocco festival, in particolare, rappresenta uno degli appuntamenti di punta del calendario estivo, capace ogni anno di richiamare centinaia di spettatori”.

Il programma prosegue con numerosi altri eventi distribuiti tra Marina e Principina.

Venerdì 25 luglio si terrà la Red Night con la straordinaria partecipazione dell’orchestra di strada Bandão, già ospite di Jovanotti all’ultimo Festival di Sanremo.

Domenica 3 agosto, a Principina, si svolgerà il Festival Cromatica, con il concerto “Barbera & Champagne” dell’Officina del Malcontento.

Lunedì 4 agosto, a Marina, avrà luogo la seconda Notte Vintage, con raduno di auto e moto d’epoca, area vintage per bambini, musica live e la parata della Filarmonica Città di Grosseto.

Venerdì 16 agosto, per la festa patronale di Marina di Grosseto, sono in programma la tradizionale processione e lo spettacolo pirotecnico, accompagnati dal Carnevale dei bagnini con carri allegorici artigianali ecocompatibili, artisti di strada, marching band e parate in costume.

Martedì 20 agosto, a Principina, è in programma una serata di cabaret e stand-up comedy con Massimiliano Galligani, coprotagonista del film “Pare parecchio Parigi” di Leonardo Pieraccioni.

A settembre torna per la settima edizione “Dune”, il campus creativo nella natura. Il prologo si svolgerà il 5 e 6 settembre con lo spettacolo “Madame Butterfly – A teatro in canoa”, mentre l’8 settembre prenderà il via la settimana di laboratori transdisciplinari a Principina a Mare.

Gran finale sabato 6 settembre con “September More”: a Principina si terrà la seconda edizione del “Gin & Tonic festival”, con la partecipazione di dodici produttori italiani di gin e distillati, accompagnati dalla musica itinerante della Leggera Electric Folk Band. A Marina, lungo tutto il lungomare, si alterneranno dj set e lo spettacolo pirotecnico di mezzanotte, visibile anche da Principina.

Per tutta la stagione la Pro loco organizzerà mercatini di artigianato locale e curiosità dal mondo nelle vie centrali delle due località, con cadenza settimanale e quindicinale.

Il cartellone ospita anche le iniziative dell’assessorato all’ambiente, riunite sotto il titolo “Estate Clean”.

Il 20 giugno è prevista la cerimonia per la Bandiera Blu; l’11 luglio si terrà la suggestiva Notte delle Lanterne, durante la quale il corso e il lungomare saranno illuminati esclusivamente da candele. Il 25 luglio si celebra la Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento, occasione utile per valorizzare l’impegno quotidiano di bagnini, volontari e Guardia Costiera. Il 15 agosto si svolgerà la tradizionale cocomerata e, infine, il 5 settembre sarà inaugurata la mostra fotografica “Il mio mare, Maremma”.

“Con ‘Estate Clean’ vogliamo offrire ai cittadini e ai turisti l’opportunità di scoprire la bellezza del nostro territorio e di partecipare a iniziative che promuovono la tutela dell’ambiente – spiega l’assessore all’ambiente Erika Vanelli –. Siamo orgogliosi di poter contare sulla collaborazione di associazioni e cittadini in questo progetto”.

Alla realizzazione del cartellone degli eventi dell’estate 2025 collaborano anche le associazioni del territorio: Balneari della Maremma grossetana, centro sociale San Rocco Aps, Comitato Marina di Grosseto, “La Bottega delle idee” e “Friends for Principina”. Comunicazione e coordinamento organizzativo a cura di SF Comunicazione & Spettacolo di Stefano Frosolini.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.rivieradellamaremma.it, scrivere all’indirizzo e-mail prolocomarinaprincipina@gmail.com, contattare il numero 335.5849911 (anche WhatsApp), o seguire la Pro Loco sui canali social Facebook e Instagram.