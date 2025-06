Ricerca e tutela della biodiversità marina: il Centro Studi Squali festeggia 25 anni

Massa Marittima (Grosseto). A Massa Marittima, nella Sala dell’Abbondanza, si sono celebrati i 25 anni di attività del Centro Studi Squali di Valpiana, un pilastro nella ricerca scientifica e nell’educazione ambientale, riconosciuto a livello internazionale.

Il Centro Studi Squali, parte dell’Aquarium Mondo Marino e riconosciuto con decreto ministeriale, rappresenta un’eccellenza nel panorama scientifico. Sotto la guida del fondatore e direttore scientifico Primo Micarelli, l’istituto si dedica non solo alla ricerca e alla didattica sulle problematiche del mare, ma anche allo studio della storia della terra.

“È per noi motivo di grande orgoglio avere sul territorio un’eccellenza come il Centro Studi Squali, con sede presso l’acquario di Valpiana – ha dichiarato Lorenzo Balestri, assessore all’ambiente -, una realtà che nei suoi 25 anni di attività di ricerca, conservazione e didattica, comprese le numerose spedizioni in Sudafrica, Mediterraneo, Madagascar, Maldive, Groenlandia, sta ottenendo risultati di grande valore scientifico”.

“La nostra struttura è un istituto scientifico di riferimento, – ha aggiunto il direttore scientifico Primo Micarelli – il Centro Studi Squali, insieme all’Aquarium Mondo Marino, agisce come Centro di educazione ambientale. Siamo orgogliosi del lavoro svolto nella tutela della biodiversità, in particolare con gli squali e specie meno conosciute, ma importanti, come la melanopsis etrusca, una piccola chiocciolina d’acqua dolce che ci è stata affidata dal Comune di Massa Marittima e dal Museo di storia naturale della Specola di Firenze per un progetto di salvaguardia”.

L’importanza del Centro si estende alla ricerca scientifica marina, che va oltre la geologia e le risorse minerarie, e al contributo fondamentale che offre alle attività didattiche con le scuole, promuovendo la “blue-economy” e sensibilizzando le nuove generazioni sull’importanza della conservazione.

L’acquario

L’Aquarium Mondo Marino di Valpiana ha accolto oltre 220.000 visitatori e 20.000 studenti dall’Università, alle scuole superiori, dalle elementari alla scuola dell’infanzia dalla data della sua apertura a dicembre 2009. Offre ai visitatori l’opportunità di osservare circa 150 specie animali e vegetali, in vasche che riproducono ambienti mediterranei, tropicali e atlantici. Tra le attrazioni principali, una vasca panoramica ricrea una laguna tropicale popolata da squali pinna nera e squali bamboo grigi. I visitatori possono ammirare diverse specie, tra cui murene zebra e leopardo, pesci pipistrello, pesci pagliaccio e ben 6 specie di squali (pinna nera, bamboo grigio, bamboo punctatum, dei coralli, gattuccio, gattopardo).

Il venticinquesimo anniversario del Centro Studi Squali è stata l’occasione per ribadire il ruolo cruciale dell’ istituto nella ricerca, nella didattica e nella conservazione della biodiversità, un impegno che proietta l’istituto verso nuovi e importanti traguardi internazionali.