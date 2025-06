Tutti gli eventi a portata di clic: ecco il QR Code per tutte le informazioni e acquistare biglietti

Follonica (Grosseto). Già da qualche giorno è in distribuzione a Follonica l’opuscolo contenente tutti gli eventi e le manifestazioni culturali promosse dall’amministrazione comunale nell’estate 2025.

L’opuscolo è disponibile nei locali, nei negozi, nelle strutture turistico ricettive e soprattutto all’ufficio informazioni turistiche di Follonica in via Roma, proprio accanto ai due cartelloni giganti che riportano tutti gli appuntamenti. Oltretutto, la sede dell’ufficio turistico è anche il punto per informazioni sugli eventi (spesso a ingresso gratuiito) o per la vendita dei biglietti dove previsto.

Quest’anno, è possibile però avere sempre a portata di mano, anzi di telefonino, tutto quello che accade in termini di manifestazioni pubbliche (ovvero quelle promosse dal Comune di Follonica).

Basta una foto al QR Code (nella foto in basso) e tutti gli eventi (comprensivi di approfondimenti e informazioni utili, compresa la possibilità di acquistare direttamente i biglietti) sono per davvero “a portata di clic”.