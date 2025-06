“Carovana della prevenzione”: visite ed esami gratuiti contro tumori al seno e ginecologici

Capalbio (Grosseto). A Capalbio Scalo arriva la “Carovana della prevenzione”, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile di Komen Italia.

Venerdì 20 e sabato 21 giugno, dalle 9 alle 15, nel parcheggio fronte strada Origlio, si terrà una due giorni dedicata alle visite e agli esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno (iniziativa rivolta alle donne non inserite nella lista di screening regionale) e ginecologici.

“Invitiamo tutte le donne capalbiesi – commenta il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini – a non sottovalutare mai l’importanza della prevenzione e a prenotarsi alle visite e agli esami diagnostici. Come amministrazione siamo onorati di poter ospitare un’iniziativa così importante nel nostro territorio e ringraziamo Komen Italia per il servizio offerto a beneficio della salute delle persone”.

“L’obiettivo di Komen Italia è lavorare fianco a fianco alle amministrazioni locali e alle associazioni del territorio per portare la prevenzione dove c’è più bisogno. Con la ‘Carovana della prevenzione’ attraversiamo l’Italia per offrire ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere, e questo è possibile anche grazie al sostegno e alla collaborazione di amministratori e volontari sempre pronti ad accogliere iniziative di sostegno alla salute femminile“, dichiara Giustiniana Vecchiotti, responsabile Mission e Programmi istituzionali di Komen Italia.

L’evento è promosso da Komen Italia e patrocinato dal Comune di Capalbio. Per prenotazioni e maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://komen.it/evento/capalbio-20-21giugno2025/.