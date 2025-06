Concorso musicale “Palmiero Giannetti”: i vincitori in concerto al Teatro degli Industri

Grosseto. Grosseto si prepara a vivere una serata di grande musica e talento con il concerto dei vincitori del concorso musicale “Palmiero Giannetti”, in programma martedì 17 giugno alle 20.45 al Teatro degli Industri (ingresso gratuito).

L’evento, che rappresenta il culmine dell’anno scolastico degli allievi dell’Istituto comunale musicale “Palmiero Giannetti”, vedrà protagonisti i giovani musicisti premiati nelle varie categorie, selezionati per il loro valore artistico e interpretativo. A fare da cornice all’esibizione sarà un programma vario e coinvolgente, che unisce l’energia delle nuove generazioni alla grande tradizione della musica classica.

Il programma

La serata si aprirà con l’esibizione della società corale “Giacomo Puccini”, diretta dal maestro Walter Marzilli, con al pianoforte Matteo Ronzini. Il coro presenterà un programma raffinato che attraversa secoli di storia musicale: dalle intense sonorità spirituali del Bogoroditse Devo di Rachmaninov, al potente “Hallelujah” del Messiah di Händel, passando per Verdi e Lauridsen.

A seguire, il pubblico potrà ascoltare le esibizioni dei vincitori: Alessia Carmela Rondinella al violino, con la Giga dalla Sonata in re minore di Veracini; Andrea Bruno, al violino, interpreterà il Concerto in la minore di J. S. Bach; Arianna Fiorillo al flauto eseguirà l’Andante dalla Sonata per flauto e basso continuo di Bach; Francesco Nacucchi al pianoforte porterà sul palco il Valzer op. 64 n. 1 di Chopin e Troldtog di Grieg; Francesco Pilici, sempre al pianoforte, interpreterà Montecchi e Capuleti di Prokofieff e il Notturno in do diesis minore di Chopin.

Ancora il violinista Fausto Spadi si cimenterà nella Sonata n. 12 op. 3 n. 6 di Paganini.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle formazioni cameristiche. L’Orchestra “La Bizarre”, diretta dalla prof.ssa Laura Bianchi, eseguirà una selezione che va dalla Marcia di J. S. Bach a Sul divenire di Ludovico Einaudi, fino all’omaggio a Ennio Morricone (entrambe rielaborate dalla stessa Bianchi). Per la Categoria G, i pianisti Biagio Sani e Carlotta Anna Denevi proporranno la “Berceuse” dalla Dolly Suite di Gabriel Fauré, mentre il duo composto da Fausto Spadi e Eva Frati, entrambi al violino, interpreterà il primo movimento del Concerto in re minore BWV 1043 di Bach. Al pianoforte collaborerà il maestro Jacopo Mai.

«Il concerto dei vincitori è sempre un momento emozionante, in cui vediamo premiato il lavoro di mesi – dichiara il direttore dell’istituto musicale “Palmiero Giannetti”, il maestro Antonio Di Cristofano –. Ma è anche un’occasione per restituire alla città la bellezza che nasce dallo studio, dalla passione e dal talento dei nostri allievi».

Il concerto è realizzato con il contributo del Lions Club Grosseto Host e della Fondazione E. e C. Fiorilli, che sostengono con borse di studio l’impegno e il merito dei partecipanti.

Nella foto: la premiazione del 2024