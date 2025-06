Un concerto in ricordo del professor Renzo Guideri

Massa Marittima (Grosseto). Si terrà sabato 14 giugno, alle 18, a Massa Marittima, nella sala congressi del Palazzo dell’Abbondanza, il concerto al pianoforte di Matteo Fossi, in ricordo del professor Renzo Guideri, con musiche di Beethoven e Debussy.

L’evento è promosso dall’associazione “Amici della Musica” con il patrocinio del Comune.

Ingresso per i soci di Amici della Musica al costo di 5 euro, per i non soci il costo del biglietto è di 15 euro. Sarà possibile iscriversi all’associazione il giorno del concerto.

Informazioni: cell. 333.8517174 o 339.1699283.