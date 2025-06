Scuola, lavori di manutenzione straordinaria del Comune: investiti 136mila euro

Pitigliano (Grosseto). Il Comune di Pitigliano dà il via libera ai lavori di manutenzione straordinaria della copertura piana degli edifici scolastici di piazza Dante Alighieri, sede della scuola primaria, e di via Don Minzoni, dove si trova la scuola secondaria di primo grado, andando a risolvere l’emergenza che sta interessando alcune aule dei due istituti e soprattutto la palestra della scuola elementare.

L’intervento, che richiede un investimento di 136mila euro, sarà coperto dall’amministrazione comunale con fondi del bilancio comunale.

“L’edilizia scolastica rappresenta la priorità degli investimenti pubblici, perché significa garantire ambienti sicuri, salubri e funzionali ai nostri studenti – afferma Alessio Celata, assessore ai lavori pubblici di Pitigliano –. In questi anni abbiamo già investito molto nella scuola primaria: adeguamento antisismico, nuovi infissi, l’impianto di riscaldamento completamente rinnovato, il rifacimento dei bagni, gli interventi sulla mensa scolastica. Constatando la condizioni in cui versavano le coperture delle due scuole, con una guaina talmente deteriorata da aver causato copiose infiltrazioni, che hanno danneggiato anche gli interni degli edifici, ci siamo attivati per reperire le risorse necessarie, dando la priorità a quest’opera, rispetto ad altri interventi comunque necessari, ma non così urgenti. Questo ci consentirà di risolvere i problemi che si sono venuti a creare, soprattutto negli ultimi giorni di scuola, alla palestra delle elementari, oltre che in alcune aule delle elementari e delle medie. Gli uffici si stanno adoperando per svolgere i lavori i durante il fermo scolastico. La volontà è quella di rendere la palestra e le aule nuovamente disponibili con la riapertura della scuola”.

I lavori

L’intervento consisterà nella posa sulla parte piana dei tetti dei due edifici scolastici di una nuova copertura in lamiera coibentata dello spessore complessivo di 1 centimetro. Contestualmente, verranno sostituiti anche i canali di gronda e subito dopo si procederà con il risanamento delle stanze interne che hanno subito i danni a causa delle infiltrazioni, partendo dal rifacimento degli intonaci e concludendo con la successiva imbiancatura.

Nella foto: la copertura della palestra della scuola elementare da sistemare