Open Day Emicrania: consulenze gratuite all’ospedale Misericordia

Grosseto. Terza edizione dell’Open day dedicato all’emicrania nella giornata del 19 giugno. L’iniziativa, promossa da Fondazione Onda Ets, coinvolge oltre 110 ospedali Bollino Rosa sul territorio italiano che offriranno consulenze informative gratuite su prevenzione, diagnosi e cura delle cefalee.

L’emicrania è una patologia cronica, e spesso sottovalutata, che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando, dunque, un altissimo costo umano, sociale ed economico.

Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come “invisibile”: obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di riconoscere precocemente i sintomi per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura e per una migliore qualità della vita dei pazienti.

«Impostare un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico, con farmaci di prevenzione adeguati, è fondamentale per evitare una cronicizzazione precoce della cefalea – spiega la dr.ssa Martina Guadagni, dirigente medico dell’Uoc Neurologia dell’ospedale San Donato -. Un’adeguata campagna di informazione è il primo passo per riuscire ad agire tempestivamente, costruendo un percorso virtuoso che crei sinergia tra specialisti del settore, medici del territorio e pazienti».

I servizi offerti dalle oltre 110 strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, accedendo alla sezione “Consulta le prossime iniziative”. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti.

Fondazione Onda Ets, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento del Bollino Rosa. Il network, composto attualmente da 361 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene la Fondazione nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

Grosseto – Ospedale Misericordia

Colloqui informativi. I colloqui con le donne interessate riguarderanno in particolare le nuove terapie per l’emicrania e l’accesso all’ambulatorio per le cefalee di Grosseto. In tale occasione sarà distribuito del materiale informativo (diari per le cefalee, ecc.).

Data: 19 giugno, dalle 8 alle 13

Luogo / Sede: ospedale Misericordia, Grosseto. Ambulatori di libera Professione, ambulatorio numero 10

Prenotazione obbligatoria: Si

Indirizzo e-mail a cui prenotarsi: neurologia.gr@uslsudest.toscana.it

I colloqui sono su appuntamento, di 15 minuti, previa prenotazione scrivendo una mail nei 3 giorni precedenti l’iniziativa su neurologia.gr@uslsudest.toscana.it.

Verrà data conferma per mail dell’orario, in base all’arrivo delle richieste.