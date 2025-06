Nasce a Grosseto il “Team Vannacci Élite”: “Il vento è cambiato”

Grosseto. “Il vento ha girato, e a Grosseto soffia forte. Il quorum non è stato raggiunto? Merito nostro. Il popolo ha parlato restando a casa, e noi, che abbiamo percorso ogni strada della provincia, bussando alle coscienze e accendendo discussioni, rivendichiamo con orgoglio questo risultato”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Andrea Vasellini, consigliere comunale della lista Vivarelli Colonna sindaco e referente del Generale Vannacci per la provincia di Grosseto.

“Io, Andrea Vasellini, referente del Generale Roberto Vannacci per la provincia di Grosseto, rivendico il successo politico del referendum come frutto maturo della nostra campagna sul territorio, condotta con determinazione, visione e spirito ribelle – continua la nota –. Questo risultato è firmato dal Generale Vannacci, dal consigliere Alessandro Bragaglia, dal dott. Cosimo Pacella e da chi, come noi, ha scelto di entrare nel ‘mondo al contrario’ per rimettere le cose finalmente nel verso giusto”.

“Proprio oggi, su queste fondamenta nuove e solide, annuncio con forza e chiarezza la nascita del primo, autentico e unico gruppo politico della provincia di Grosseto a sostegno del Generale Roberto Vannacci: ‘Team Vannacci Elite – Grosseto’ – continua Vasellini -. Un nome che è già programma. Un progetto che è già realtà. Le adesioni crescono di ora in ora. È il segno che il territorio vuole contare, vuole decidere, vuole tornare a parlare il linguaggio della concretezza, dell’orgoglio nazionale, della verità non filtrata. Il Generale Vannacci ha voluto indicare in me il suo uomo per la provincia di Grosseto: ne sono onorato, ma soprattutto pronto. Il ‘Team Vannacci Élite’ nasce per dare forma e voce all’interesse crescente degli abitanti della nostra terra nel sostenere le idee del Generale e trasformarle in azione politica incisiva e continua”.

“Con Alessandro Bragaglia in Consiglio comunale e con il contributo prezioso e impeccabile del dott. Pacella, abbiamo già cominciato a costruire. Ora allarghiamo il fronte. A breve sarà annunciato un grande incontro pubblico a Grosseto con il Generale Vannacci, per celebrare insieme la nascita di questa nuova realtà politica e tracciare la rotta futura. A chi sente che qualcosa deve cambiare, diciamo: il cambiamento è iniziato – termina il comunicato -. Il vento è cambiato. Chi vuole voltare pagina con coraggio, oggi ha una casa. Si chiama ‘Team Vannacci Élite – Grosseto”.