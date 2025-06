Marciapiedi, aree pedonali, strade e cestini: al via il servizio di pulizia in centro storico

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica e Sei Toscana hanno attivato un nuovo servizio che prevede l’utilizzo di una macchina elettrica capace di pulire marciapiedi, aree pedonali, strade e cestini senza alcuna emissione di CO2 nell’aria.

La macchina, oltre al normale ciclo di aspirazione, svolge in contemporanea anche un ciclo di lavaggio ed igienizzazione della superficie stradale, evitando quindi il sollevamento di polveri durante il ciclo di lavorazione. La mini-spazzatrice permetterà anche di sanificare i cestini grazie ad un getto di acqua nebulizzata a pressione, sarà utilizzata nei marciapiedi e nelle aree pedonali, in centro, a Senzuno e non solo.

“La spazzatrice elettrica va a rafforzare ulteriormente il servizio di spazzamento, che dal 16 giugno sarà potenziato rispetto al passato – commentano il sindaco Matteo Buoncristiani e il vicesindaco con delega all’ambiente Danilo Baietti –: questo mezzo ci consentirà inoltre di intervenire miratamente su singole criticità, anche e soprattutto quelle segnalate dai cittadini, come per esempio cestini particolarmente sporchi, aspetto che non sarebbe possibile con le tradizionali tecnologie già utilizzate in città. In questo modo speriamo di dare un servizio più puntuale ed efficiente”.