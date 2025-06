“I luoghi del tempo”: a Cala Civette con Fabio Genovesi, Roberto Angelini e Pier Cortese

Scarlino (Grosseto). Penultimo appuntamento per il festival “I luoghi del tempo“, domenica 8 giugno, a partire dalle 18, in una delle spiagge più belle di tutta la Toscana, Cala Civette (Comune di Scarlino); selvaggia e incontaminata, prende il nome dalla torre cinquecentesca, Torre Civette, che domina la spiaggia dal promontorio. La pineta che protegge la spiaggia fa parte della riserva naturale di Scarlino.

Sarà proprio dall’attuale Tenuta di Torre Civette che inizierà la passeggiata letteraria con l’amato scrittore Fabio Genovesi, che presenterà il suo ultimo libro “Mie magnifiche maestre”, e Marco Bizzarri (responsabile della Porta del Parco nazionale delle Colline Metallifere); coordinerà lo scrittore e giornalista Norberto Vezzoli.

Fabio Genovesi è uno scrittore, saggista, sceneggiatore e traduttore. Nel 2015 ha vinto la seconda edizione del Premio Strega Giovani con il romanzo “Chi manda le onde” e con “Il mare dove non si tocca” ha vinto nel 2018 il Premio Viareggio per la narrativa. Lavora come opinionista per la Rai, è la terza voce della cronaca Rai per il Giro d’Italia. Nel 2025 è uscito il suo ultimo libro “Mie magnifiche maestre” (Feltrinelli).

Al termine della passeggiata, alle 19.15, i musicisti Roberto Angelini e Pier Cortese presenteranno il loro progetto “Discoverland“, nato dall’incontro musico-amicali tra i due per riscoprire e rivedere classici del cantautorato italiano e straniero come materia prima di nuovi esperimenti musicali.

Roberto Angelini è cantautore e chitarrista, nel 2001 ha partecipato al Festival di Sanremo, nella sezione “Nuove proposte” vincendo il Premio della critica Mia Martini. Nel 2003 raggiunge un notevole successo commerciale con il singolo “Gattomatto”. Dal 2017 fa parte della band di Propaganda Live. Pier Cortese è musicista, cantautore e produttore artistico, firma due album solisti: “Contraddizioni” e “Nonostante tutto continuiamo a giocare a calcetto”. Nel 2007 è al Festival di Sanremo con il brano “Non ho tempo”. È produttore e autore per Fabrizio Moro e Marco Mengoni.

Il programma si chiuderà alle 20 con l’aperitivo offerto in collaborazione con Torre Civette, Caseificio Grosseto, Azienda agricola Silvia Leprai e Salumificio Mori.

“I luoghi del tempo” terminerà venerdì 13 giugno con la speciale giornata “Pietro Citati e la Maremma” organizzata a Roccamare in collaborazione con il Gabinetto Vieusseux di Firenze, che ha raccolto la biblioteca, alcuni manoscritti e oggetti personali dello scrittore e critico letterario. Saranno presenti Edoardo Albinati e Stefano Citati, accompagnati dalla direttrice della biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, Patrizia Guidi, e Michele Rossi, direttore del Gabinetto G.P. Vieusseux). Seguirà l’incontro musicale tra Gianni Maroccolo e Andrea Chimenti.

Confermata anche quest’anno la preziosa presenza del Bibliobus, rifornito dalla Biblioteca Chelliana di Grosseto e ripreso dall’idea di Biancardi, grazie al sostegno della rete Grobac; un fondamentale elemento di promozione della lettura, ma anche della rete delle biblioteche della Maremma che porterà di tappa in tappa nuove letture e nuovi stimoli culturali.

I luoghi del tempo è organizzato da associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, della Rete delle biblioteche e Archivi della Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere dei Comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.

Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; main sponsor Conad.

“I luoghi del tempo” e la Redazione Giovani

Il progetto ha come obiettivo il coinvolgimento di giovani della Provincia di Grosseto nella realizzazione e nella partecipazione ad eventi culturali, in particolare rassegne e festival di cinema, teatro, musica ed incontri letterari. Il gruppo di giovani coadiuverà l’organizzazione e la promozione del festival “I Luoghi del Tempo” anche attraverso l’uso dei linguaggi e degli strumenti più contemporanei e adeguati a un pubblico giovane, compresi i più importanti social network.

La Redazione Giovani è un progetto di coinvolgimento e formazione di ragazzi delle scuole superiori della Provincia di Grosseto per l’inserimento nel mondo dell’organizzazione dello spettacolo dal vivo e della comunicazione.

Pacchetti turistici

Dal 2021 “I luoghi del Tempo”, insieme a VisitMaremma by Travel Today – Tour operator ufficiale del Parco delle Colline Metallifere, offre una proposta che coniuga cultura e turismo, proponendo un’interessante scelta di pacchetti turistici. Prezzi e dettagli su www.visitmaremma.net

Informazioni generali, biglietti e prevendite

Biglietto 8 euro

Ridotto 6 euro per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega presentare le tessere all’ingresso degli eventi.

Massimo 1 biglietto per ogni tessera

Prevendite

Iat Follonica, via Roma 49

Tel. 0566.52012

Prevendite online: www.marte.18tickets.it

N.B. si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna.

Informazioni: Iat Follonica, via Roma 49

Tel. 0566.52012 – E-mail: maremmaarte@gmail.com

Informazioni e programma: https://www.iluoghideltempo.it/