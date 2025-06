Semproniano (Grosseto). Incidente lungo la Strada provinciale 155 del’Olivone, nel comune di Semproniano.

Per cause in corso di accertamento, questa mattina, alle 8.50, un uomo di 67 anni è caduto mentre era in sella alla sua bici.

Il ferito è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul posto, sono intervenute le ambulanze della Croce rossa di Grosseto e della Misericordia di Manciano.