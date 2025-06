Da Grosseto alla Cina: il sindaco protagonista di uno spot in stile “televendita” – VIDEO

Grosseto. Un gemellaggio all’insegna dell’amicizia, della cultura e, perché no, anche del marketing agricolo.

Il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in visita istituzionale nella regione cinese di Nanping, è stato invitato a partecipare a una simpatica iniziativa durante la tappa nella cittadella di Rampin, rinomata per la produzione agricola biologica.

Protagonisti dell’episodio i produttori locali, noti non solo per la qualità dei loro articoli, tra cui olio di semi di tè e passion fruit, ma anche per la loro spiccata creatività comunicativa. Con spirito di accoglienza e grande entusiasmo, hanno coinvolto il primo cittadino grossetano in una sorta di spot pubblicitario improvvisato, trasmesso poi sulle emittenti locali come una televendita “made in China”.

Un piccolo episodio curioso, che sottolinea il valore delle relazioni internazionali anche nei suoi risvolti più umani e inaspettati.