Terminati i lavori, inaugurato il parco giochi in paese: è intitolato ad una storica ostetrica

Scarlino (Grosseto). Scarlino celebra una figura simbolica della propria comunità: oggi, venerdì 6 giugno, è stato inaugurato il parco giochi riqualificato di Scarlino, che porterà il nome di Oria Cassigoli, ostetrica che, con dedizione e competenza, ha fatto nascere intere generazioni di bambini scarlinesi. All’inaugurazione erano presenti i piccoli studenti della primaria del borgo.

Seconda di tre sorelle (Cesia, Oria e Nevia), Oria Cassigoli è stata l’unica della sua famiglia — operai di Scarlino — a diplomarsi. Ha dedicato la sua vita alla professione, curando anche l’attività del Consultorio, diventando un punto di riferimento per la comunità, soprattutto per le donne. La sua figura, autorevole ma sempre accogliente, è ricordata con affetto da chiunque abbia avuto modo di incontrarla. Sposata con Edio Checchi, l’ostetrica era la madre di un’altra figura molto nota del territorio, il dottor Paolo Checchi, medico di famiglia che si è preso cura di intere generazioni di follonichesi.

A sottolineare il valore simbolico di questa intitolazione sono Flora Poli, presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Scarlino, e il consigliere comunale Raffaella Vecci.

«L’intitolazione del parco a Oria Cassigoli è il frutto di un percorso avviato dalla Commissione già nella scorsa legislatura, volto a valorizzare le figure femminili e locali attraverso la toponomastica – dichiara Poli -. È un modo concreto per tramandare la memoria di donne straordinarie come Oria, che hanno contribuito con discrezione, ma in modo fondamentale alla crescita della nostra comunità».

La cura degli spazi pubblici è una priorità per l’amministrazione comunale che ha messo in atto un progetto di riqualificazione su tutto il territorio comunale.

«Questo parco rappresenta un luogo rinnovato, pensato davvero a misura di bambine e bambini. Abbiamo voluto creare uno spazio sicuro, bello e funzionale dove le famiglie possano trascorrere del tempo di qualità – dichiarano il sindaco Francesca Travison, l’assessore ai lavori pubblici Cesare Spinelli e la consigliera comunale con delega al decoro, Elisa Fabbretti –. La riqualificazione del parco del capoluogo è parte di un piano più ampio che stiamo portando avanti su tutto il territorio comunale. L’obiettivo è restituire ai cittadini spazi verdi curati, sicuri e inclusivi. Martedì 10 giugno sarà inaugurato anche il restyling del parco giochi a Scalo».

Nelle foto: Roberto Checchi, nipote di Oria Cassigoli, Francesca Travison, sindaco del Comune di Scarlino, Elisa Fabbretti, consigliere comunale, Giorgio Maestrini, assessore del Comune di Scarlino, con i bambini della scuola primaria del capoluogo