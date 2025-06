Marina di Grosseto (Grosseto). Incidente a Marina di Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, questa mattina, intorno alle 8.30, una donna di 71 anni è stata investita da un veicolo.

Sul posto, sono intervenute la Polizia Municipale e l’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, che ha trasportato la ferita all’ospedale Misericordia in codice 2.