Ex Paoletti, continuano i lavori: nuova pompa di calore per il palazzo comunale

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Con l’installazione di una nuova pompa di calore, che va a sostituire un vecchio impianto a gas ormai vetusto, sono conclusi i lavori di rinnovo del sistema di climatizzazione del palazzo comunale di Castiglione della Pescaia.

Un intervento di efficientamento energetico che andrà a sfruttare al meglio l’impianto fotovoltaico di 100Kw esistente sul tetto, utilizzato sino ad oggi per la sola fornitura elettrica agli uffici comunali, all’illuminazione pubblica dell’area esterna e lungo la strada, e per la vendita dell’energia supplementare al Gse.

«Veder progredire la riqualificazione urbana dell’area ex Paoletti – dichiara il sindaco Elena Nappi – giorno dopo giorno è una grande soddisfazione, realizzare i progetti messi in campo è segno di serietà, costanza ed impegno di un’amministrazione che risponde con i fatti alle richieste ambientali ed economiche di un territorio sempre più esigente ed ambizioso. La creazione del parco-anfiteatro costituisce un tassello fondamentale di una rigenerazione che restituisce alla comunità castiglionese un polmone verde significativo e di grande utilità. Un doveroso ringraziamento a tutti gli uffici coinvolti nell’attività di efficientamento energetico del palazzo comunale, soprattutto per aver eseguito i lavori nei tempi previsti come da attuazione del Piano triennale delle opere pubbliche».

I lavori rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione dell’area ex Paoletti, iniziati con la demolizione delle vecchie strutture della fabbrica manifatturiera, con la bonifica della copertura in eternit del capannone recentemente acquistato, a cui si sono aggiunti i capannoni limitrofi, con l’eliminazione di circa 1000 mq di tetti in eternit e lo smaltimenti di tonnellate di rifiuti.

«Il nostro obiettivo – aggiunge il vicesindaco Federico Mazzarello – è sempre stato quello di rigenerare un’intera area e non solo un edificio abbandonato. Sin dall’inizio ci siamo posti il problema di migliorare la qualità dei servizi e delle infrastrutture della vecchia area industriale Paoletti nel suo complesso, con il fine di migliorare la qualità ambientale, sociale e lavorativa di tutta la realtà limitrofa. La riqualificazione energetica del palazzo municipale è solo un ulteriore steep della nostra pianificazione e rigenerazione dell’intera area».

Martedì 3 giugno sono partiti, grazie ad un finanziamento regionale stanziato dallo Stato per interventi di rigenerazione urbana, i lavori di realizzazione del parco-anfiteatro posto sul retro del palazzo comunale, che diventerà una zona verde permanente da adibire anche come area spettacoli.

A ottobre ripartiranno i lavori per il completamento delle opere di urbanizzazione dell’area ex Paoletti, con la realizzazione della strada sul retro del parco opposta al palazzo comunale e la creazione di una rotatoria per lo sbocco della viabilità su via degli Stagnai – via delle Strette, andando così a collegare tutta la campagna alla Strada provinciale del Padule senza passare dalla rotatoria della Panoramica.