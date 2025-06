La Xylella fastidiosa la centro di una conferenza: appuntamento al Casale Giannella

Orbetello (Grosseto). Venerdì 6 giugno, alle 18, al centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà la conferenza dal titolo “Xylella fastidiosa: la gestione dell’emergenza fitosanitaria a Monte Argentario e Orbetello”, a cura del dottor Emanuele Marcucci, ispettore fitosanitario e responsabile della sede di Grosseto del Servizio fitosanitario regionale di vigilanza e controllo agroforestale della Regione Toscana.

Xylella fastidiosa è un batterio che vive e si riproduce all’interno dell’apparato conduttore della linfa grezza, causando l’ostruzione ed il conseguente disseccamento della pianta. L’elevata pericolosità è dovuta sia alla facilità di trasmissione che alla sua capacità di infettare numerose specie ospiti.

Nel 2021 anche l’area del Casale della Giannella era stata interessata da un focolaio di Xylella fastidiosa, ma quest’anno la zona infetta è stata revocata in quanto non sono state ritrovate piante infette per quattro anni. È un risultato importante perché per la prima volta in Italia, e probabilmente in Europa, è stata osservata una riduzione dell’area globale delimitata (aree infette + aree cuscinetto) per Xylella.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà nel Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9)

