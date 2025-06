50 anni del Parco della Maremma, Rossi: “Simbolo di identità”

Grosseto. “Il Parco della Maremma compie 50 anni, un traguardo straordinario per una delle aree naturali più rappresentative della Toscana e dell’intero Paese. Un simbolo di equilibrio tra conservazione ambientale e sviluppo sostenibile, che ha saputo affermarsi negli anni come modello di gestione e promozione del patrimonio naturale e culturale locale”.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Ambiente della Camera e assessore del Comune di Grosseto, presente ad Alberese in occasione della celebrazione per il cinquantenario dell’istituzione del Parco della Maremma.

“Istituito nel 1975 – prosegue Rossi –, grazie anche all’impegno della Regione Toscana, il Parco ha rappresentato sin dall’inizio una sfida coraggiosa, nata in anni in cui la tutela ambientale era tutt’altro che scontata. Oggi è un patrimonio di tutti, frutto di battaglie, visioni lungimiranti e tanto lavoro. In questi decenni ha saputo coniugare la protezione dell’ambiente con la valorizzazione del territorio, coinvolgendo cittadini, amministrazioni e operatori locali”.

“Celebrare questo anniversario – conclude Rossi – significa anche guardare avanti: con una programmazione estiva ricca, una rinnovata spinta culturale e scientifica e una sempre maggiore attenzione all’educazione ambientale. Il Parco della Maremma è un orgoglio per Grosseto e per la Toscana, continueremo a sostenerlo come bene comune da custodire e far crescere”.