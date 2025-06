“Va’ dove ti porta il bus”: gli studenti scoprono la città grazie ad Autolinee Toscane

Grosseto. Si è concluso il progetto di Autolinee Toscane “Va’ dove ti porta il bus”, rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime della secondaria di primo grado, realizzato con il supporto dell’Ufficio scolastico regionale.

60 classi e 1200 bambini che hanno seguito in Toscana un percorso didattico di 6 ore, finalizzato ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, fornendo gli strumenti di base per muoversi in autonomia e con consapevolezza nella città, sviluppando così un senso di appartenenza al proprio territorio, favorendo l’immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, evidenziando il concetto di “bene pubblico” per la collettività.

A raccontare la propria esperienza è la classe I C della scuola “Dante Alighieri” dell’Istituto comprensivo 4 di Grosseto, che, dopo un primo incontro in classe dove gli studenti hanno imparato a muoversi con il mezzo pubblico, accompagnati dall’operatrice della cooperativa Itinera Mara Pezzopane e alle docenti Gaia Russo e Clara Santi, gli alunni hanno proseguito la loro avventura salendo sull’autobus G1 alla fermata “De Nicola”, situata nei pressi della scuola, con destinazione il centro città di Grosseto, scendendo alla fermata “Fossombroni”.

Una volta giunti in centro, i ragazzi, muniti di una mappa illustrante i murales del progetto Trame, si sono cimentati in una divertente caccia al tesoro. Questa attività ha permesso loro di esplorare il tessuto urbano in modo attivo e coinvolgente, scoprendo le opere d’arte disseminate per la città.

Successivamente, la classe si è diretta verso la Biblioteca Chelliana, un importante luogo di cultura e sapere della comunità. L’ultima tappa del percorso è stata l’Albero del melograno, un punto di riferimento significativo del contesto cittadino.

Come previsto dal progetto, tutti i luoghi visitati durante l’uscita sono stati poi oggetto di rappresentazione grafica da parte degli alunni. Questa attività di disegno ha rappresentato un momento di rielaborazione dell’esperienza e di fissaggio delle osservazioni.

Così la professoressa Russo: “L’uscita con la classe è stata un’esperienza molto positiva e coinvolgente. Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo alla scoperta della città tramite i mezzi pubblici e alla caccia ai murales, mostrando curiosità per i luoghi visitati, come la Biblioteca Chelliana e l’Albero del melograno. Ritengo il progetto di grande validità educativa per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e sviluppare l’autonomia in modo pratico e stimolante. L’esplorazione dei luoghi di interesse culturale ha, inoltre, offerto un’occasione per conoscere la città, stimolare l’interesse verso il suo patrimonio storico-artistico e sviluppare il senso di appartenenza al territorio. In definitiva, ritengo il progetto un’iniziativa ben riuscita e promettente”.

A tutti gli studenti partecipanti, Autolinee Toscane ha consegnato un attestato di partecipazione. I lavori delle classi saranno selezionati ed affissi nelle prossime settimane ai corrimani dei bus cittadini all’interno di pendini.