Verso i referendum: tutte le informazioni sul rilascio delle tessere elettorali

Follonica (Grosseto). L’ufficio elettorale del Comune di Follonica da venerdì 6 giugno è disponibile per il rilascio del duplicato delle tessere elettorali (per smarrimento, deterioramento, termine degli spazi), oppure per l’effettuazione delle annotazioni per variazione di indirizzo (da applicare sulla tessera elettorale) anche nei seguenti giorni, con apertura più lunga:

venerdì 6 giugno dalle 9.00 alle 18.00 (orario continuato);

sabato 7 giugno dalle 9.00 alle 18.00 (orario continuato);

domenica 8 giugno (giorno di referendum) dalle 7.00 alle 23.00 (orario continuato);

lunedì 9 giugno (giorno di referendum) dalle 7.00 alle 15.00 (orario continuato).

L’ufficio è situato al piano terra del palazzo comunale (in largo Cavallotti n. 1).

Il rilascio della nuova tessera non ha costi e avviene immediatamente, previa esibizione della vecchia tessera elettorale e di un documento di identità valido.