Viabilità: alla Provincia saranno restituiti 3 milioni e 900mila euro

Grosseto. Ha avuto un primo esito positivo la riunione al Mit, tra il presidente dell’Unione Province italiane e il Ministro Salvini, durante la quale è stato stabilito che nella conversione in legge del decreto infrastrutture saranno restituite alle Province i 350 milioni di euro per il 2025 e 2026 tagliati dal Decreto milleproroghe. Per la Provincia di Grosseto saranno restituiti 3 milioni e 900mila euro.

“La levata di scudi di tutti i presidenti delle Province italiane – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto –, da nord, a sud, al centro, di ogni colore politico, uniti e coordinati da Upi, ha dato un primo risultato positivo, anche se ci hanno accordato per il momento solo la restituzione delle risorse delle due annate 2025 e 2026. Alla Provincia di Grosseto mancano ancora ulteriori 3 milioni e 300mila euro”.

“Dal 2018 al 2024 – prosegue Limatola – le Province hanno impegnato il 93% delle risorse assegnate. L’impegno è quello di utilizzare appieno anche queste risorse riassegnate, portando avanti le progettazioni e i lavori per garantire una rete viaria adeguata, sicura ed efficiente, recuperando il tempo perduto che questa situazione di limbo ha determinato. L’auspicio è che il decreto infrastrutture, che prevede la riassegnazione delle risorse 2025-2026, venga approvato e pubblicato al più presto per consentirci di lavorare”.