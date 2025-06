Festa di fine anno per l’associazione Balance: sport e divertimento allo skatepark

Follonica (Grosseto). Un pomeriggio di festa, sport e condivisione: sabato 31 maggio lo skatepark di Follonica si è riempito di bambini, ragazzi, famiglie e amici in occasione della festa di fine stagione sportiva organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica Balance.

L’evento ha rappresentato la conclusione di un anno ricco di attività, corsi e progetti legati allo skateboarding e agli sport urbani, in un clima sereno e partecipato che ha coinvolto l’intera comunità.

A rendere ancora più significativa la giornata è stata la visita dell’assessore Sandro Marrini, con delega all’illuminazione pubblica, che ha voluto essere presente per un sopralluogo diretto allo skatepark. L’obiettivo è quello di valutare un intervento per l’installazione di un impianto di illuminazione, utile a garantire maggiore sicurezza e fruibilità dello spazio anche nelle ore serali e durante il periodo estivo.

“La risposta della cittadinanza è stata straordinaria, segno di quanto questo luogo sia vissuto e amato – afferma Maciej Vella, presidente di Asd Balance –. Ringraziamo l’amministrazione per l’attenzione dimostrata e tutti coloro che hanno partecipato, firmato la petizione e continuano a sostenere il nostro lavoro”.

L’Asd Balance rinnova il proprio impegno per uno skatepark sempre più accessibile, inclusivo e valorizzato, anche in prospettiva di uno sviluppo futuro che possa includere altre discipline urbane come Bmx e monopattino freestyle.