“I luoghi del tempo”: a Batignano Alessandro Benvenuti, Enrico Fink e i solisti dell’Orchestra multietnica

Grosseto. La quinta giornata del festival “I luoghi del tempo“, lunedì 2 giugno, fa tappa nel comune di Grosseto, precisamente nel borgo medievale di Batignano.

Appuntamento alle 18 alla Porta grossetana, dalla quale il celebre attore e regista Alessandro Benvenuti (nella foto di Ilaria Costanza) inizierà la passeggiata letteraria dedicata a “Il teatro della sorpresa”, insieme ad Anna Bonelli (direttrice della Biblioteca Chelliana di Grosseto), e al giornalista Roberto Incerti, che coordinerà l’incontro.

Alessandro Benvenuti è conosciuto in tutto il Paese per la sua carriera di attore, cabarettista, regista teatrale e cinematografico. Con Francesco Nuti e Athina Cenci, negli anni ’70, ha creato e fatto parte de I Giancattivi, storico gruppo cabarettistico toscano. Ha esordito nel cinema con la commedia “Ad ovest di Paperino” nel 1981, seguita da molti film di successo, tra cui “Compagni di scuola”, “Benvenuti in casa Gori”, “Belle al bar” e “Maniaci sentimentali”. Numerosi sono i suoi lavori teatrali, tra cui l’ultimo “Panico, ma rosa” che è stato presentato in tutt’ Italia. In televisione è attualmente impegnato nella serie “I Delitti del Barlume”.

Alle 19.15, seguirà il concerto di Enrico Fink insieme ai Solisti dell’Orchestra multietnica di Arezzo. Compositore, cantante, flautista, autore teatrale, ricercatore, Fink, dopo essersi laureato in Fisica, rinuncia a proseguire gli studi nel campo per dedicarsi completamente alla musica, prima nella scena dance e come jazzista, e poi al recupero e alla promozione della tradizione musicale ebraica italiana. Dirige dalla sua fondazione nel 2007 l’Orchestra multietnica di Arezzo, scrivendone gli arrangiamenti, e in questa veste ha avuto occasione di collaborare e scrivere arrangiamenti per molti artisti della scena musicale nazionale, come Raiz, Cisco, Shel Shapiro, Moni Ovadia, Dario Brunori, Dente, Lo Stato sociale, Paolo Benvegnù, Ginevra Di Marco, Bandabardò.

Il programma si chiuderà alle 20 con l’aperitivo offerto in collaborazione con Melosgrano.

“I luoghi del tempo” continua con altre due giornate di spettacolo e incontri, l’8 e il 13 giugno. Gli ospiti ancora attesi in programma: Fabio Genovesi, Edoardo Albinati insieme a Stefano Citati; musicisti affermati come Gianni Maroccolo, Andrea Chimenti, Roberto Angelini e Pier Cortese.

Da segnalare con particolare attenzione, il ricordo che il festival dedicherà, quest’anno, a Pietro Citati con la giornata “Pietro Citati e la Maremma” (13 giugno) organizzata a Roccamare in collaborazione con il Gabinetto Vieusseux di Firenze, che ha raccolto la biblioteca, alcuni manoscritti e oggetti personali dello scrittore e critico letterario. Saranno presenti Edoardo Albinati e Stefano Citati, accompagnati dalla direttrice della biblioteca “Italo Calvino” du Castiglione della Pescaia, Patrizia Guidi, e Michele Rossi, direttore del Gabinetto G.P. Vieusseux. Seguirà l’incontro musicale tra Gianni Maroccolo e Andrea Chimenti.

Confermata anche quest’anno la preziosa presenza del Bibliobus, rifornito dalla Biblioteca Chelliana di Grosseto e ripreso dall’idea di Biancardi, grazie al sostegno della rete Grobac; un fondamentale elemento di promozione della lettura, ma anche della rete delle biblioteche della Maremma, che porterà di tappa in tappa nuove letture e nuovi stimoli culturali.

“I luoghi del tempo” è organizzato da associazione M.Arte e realizzato con il sostegno della Regione Toscana, della Rete delle biblioteche e archivi della Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere dei Comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Gavorrano, Grosseto, Orbetello, Roccastrada, Scarlino.

Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; main sponsor Conad.

Il progetto ha come obiettivo il coinvolgimento di giovani della provincia di Grosseto nella realizzazione e nella partecipazione ad eventi culturali, in particolare rassegne e festival di cinema, teatro, musica ed incontri letterari. Il gruppo di giovani coadiuverà l’organizzazione e la promozione del festival “I luoghi del tempo” anche attraverso l’uso dei linguaggi e degli strumenti più contemporanei e adeguati a un pubblico giovane, compresi i più importanti social network.

La Redazione Giovani è un progetto di coinvolgimento e formazione di ragazzi delle scuole superiori della Provincia di Grosseto per l’inserimento nel mondo dell’organizzazione dello spettacolo dal vivo e della comunicazione.

Dal 2021 “I luoghi del Tempo”, insieme a VisitMaremma by Travel Today – Tour operator ufficiale del Parco delle Colline Metallifere, offre una proposta che coniuga cultura e turismo, proponendo un’interessante scelta di pacchetti turistici. Prezzi e dettagli su www.visitmaremma.net

