Ambito turistico, il Pd: “Follonica ha dimostrato inadeguatezza, serve cambio di passo”

Grosseto. I circoli del Partito Democratico di Follonica, Scarlino, Gavorrano, Montieri, Roccastrada, Massa Marittima e Monterotondo Marittimo, a seguito delle recenti prese di posizione espresse dal Pd di Castiglione della Pescaia, intendono chiarire e rilanciare il dibattito sulla guida e il futuro della Comunità di Ambito turistico Maremma Nord.

“Il Comune di Follonica, attuale capofila, ha purtroppo mostrato in questo ultimo anno un’incapacità gestionale evidente, aggravata ulteriormente da una crisi politica permanente, da ripetuti rimpasti di Giunta e da un’assenza di visione che oggi rischia di danneggiare irreparabilmente l’intera governance turistica dell’Ambito – si legge in una nota dei circoli del Pd -. Ogni tentativo di rilancio pare peggiorare la situazione, trascinando in una condizione di immobilismo anche i territori più virtuosi. Tuttavia, consideriamo gravemente offensivo quanto rilasciato dall’ex assessore Boscaglia là dove afferma che a Follonica ‘non si sono trovati né piani, né progetti legati all’Ambito’. Queste parole rappresentano un oltraggio al lavoro svolto da tecnici e amministratori di tutti gli otto Comuni, che con serietà e dedizione hanno contribuito a ottenere importanti risultati”.

“È sufficiente ricordare che – prosegue il comunicato –: nel 2023 l’Ambito è stato insignito del titolo di Comunità europea dello Sport da Aces Europe, con un forte impatto promozionale. Ha ottenuto dalla Regione Toscana 271.500 euro di finanziamento, il secondo più alto tra i 28 Ambiti, grazie a un progetto articolato e innovativo. Sono state avviate attività fondamentali: segreteria tecnica, Dmc, comunicazione, product management, mappatura della filiera turistica, eventi, corsi, portale web e molto altro. Tutti i documenti, i progetti e le rendicontazioni sono pubblici, trasparenti e condivisi con tutte le amministrazioni. Ciò non toglie che nell’ultimo anno si è registrato un rallentamento preoccupante delle attività, con pochi incontri convocati e un rischio crescente di disperdere quanto costruito”.

“Per questo chiediamo che si convochi con urgenza un tavolo tra tutte le amministrazioni comunali dell’Ambito, con l’obiettivo di ridefinire la guida, rafforzare la governance e restituire all’Ambito la piena operatività e credibilità necessaria – termina la nota -. Il Partito Democratico continuerà a promuovere unità, trasparenza e responsabilità, nell’interesse delle comunità locali e dello sviluppo turistico del nostro territorio”.