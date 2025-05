Turismo, PrimaVera Civica: “Follonica potrebbe perdere ruolo di capofila nell’Ambito”

Follonica (Grosseto). “Da Castiglione della Pescaia arriva un messaggio chiaro, preciso e forte: basta con la guida di Follonica dell’Ambito turistico Maremma Nord”.

A dichiararlo, in un comunicato, è PrimaVera Civica.

“E purtroppo come dargli torto? A Follonica, da quando si è insediata l’amministrazione Buoncristiani, è stato tutto un disastro: litigi interni, dimissioni/cacciate a raffica, confusione continua e zero visione politica e amministrativa – continua la nota -. E il turismo? Trattato quasi come un fastidio, poche idee ma confuse, senza strategia, senza risultati. Un settore che dovrebbe, e potrebbe, essere la spina dorsale dell’economia cittadina e dell’intero territorio è stato gestito con pressapochismo, improvvisazione e inadeguatezza. Una figuraccia dopo l’altra. Follonica da un anno, pur essendo rimasta sulla carta capofila dell’AmbitotTuristico, non ha mai assunto un ruolo di coordinamento e di orientamento strategico per gli otto Comuni che lo compongono, come la legge prevede”.

“Il grido di allarme di Castiglione della Pescaia non è campalinismo, è il sintomo evidente di un fallimento politico dell’amministrazione della destra follonichese – prosegue il comunicato -. In un momento in cui l’Ambito turistico avrebbe bisogno di una guida forte, competente e autorevole, Follonica si presenta con una maggioranza in crisi permanente effettiva, una Giunta allo sbando e una nuova assessora al turismo a stagione iniziata senza che sia stata fatta da questa amministrazione una programmazione adeguata con gli imprenditori del settore. Il rischio è reale, perdere il ruolo di capofila dell’Ambito territoriale turistico. E se succede sarà una sconfitta pesante per l’immagine e l’economia della città, causata da chi ha messo al primo posto gli equilibri di palazzo invece del bene di Follonica e del territorio”.

“Primavera Civica dice basta. Serve un vero cambio di rotta perché il turismo non può aspettare l’ennesima crisi interna di una Giunta che non sa dove andare, che ormai è allo sbando e naviga a vista – termina la nota -. Se Follonica vuole tornare protagonista, e non solo nel settore turistico, deve riprendere la reputazione che le compete rimettendo al centro le competenze, i progetti seri, i comportamenti adeguati e trasparenti. Gli imprenditori locali e tutta l’economia cittadina non possono attendere i capricci di una maggioranza che non sta in piedi”.