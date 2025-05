Estate sicura, vertice tra Comune e Prefettura: “Potenziati i controlli”

Follonica (Grosseto). Pianificati i servizi di ordine e sicurezza pubblica per la prossima stagione estiva, per mantenere alta la qualità della vita nel comune di Follonica e garantire un’estate in sicurezza.

È questo il risultato della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è e tenuto questa mattina nella sala consiliare del Comune di Follonica.

All’incontro, coordinato dal Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, hanno preso parte il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, il vicepresidente della Provincia, Valentino Bisconti, il vicario del Questore, Francesco Bufalo, il Tenente Colonello Alessio Signoretti, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Nicola Piccinni.

Intervenuti anche i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Federalberghi, Associazione Balneari Follonica, Associazione Booking Follonica, che hanno espresso osservazioni e valutazioni in ordine ai temi di maggior interesse per gli operatori economici, con particolare riguardo alla gestione delle presenze turistiche durante la stagione estiva.

Dopo i Comuni del Monte Amiata, Scansano e Castiglione della Pescaia, si tratta del quarto incontro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica itinerante, tenuto cioè in sedi diverse dalla Prefettura, che il Prefetto ha voluto convocare con l’intento di accrescere il rapporto con i territori, per esprimere un senso di vicinanza istituzionale alle comunità, rafforzare il rapporto di collaborazione con le amministrazioni comunali e conoscere più da vicino le problematiche riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica.

La riunione

“In sede di Comitato, anche grazie all’apporto informativo pervenuto da parte di tutti i presenti, è stata effettuata una puntuale disamina di un piano di sicurezza che vedrà un potenziamento dei servizi di vigilanza da parte delle Forze di polizia per consentire di trascorrere in serenità le vacanze estive a quanti scelgono la costa di questa provincia per la loro villeggiatura – si legge in una nota della Prefettura -. Nel corso della riunione è stata, quindi, concordata una linea di intervento che vedrà una intensificazione del controllo del territorio, incrementando la sinergia esistente tra Polizie locali e Forze dell’ordine, in un proficuo gioco di squadra, capace di garantire tempi di intervento repentini, elevando il livello di sicurezza reale e percepita delle collettività locali”.

“In questa direzione, anche grazie al potenziamento degli organici dei locali presidi, che l’Arma dei Carabinieri ha recentemente attuato, verranno attivati servizi straordinari mirati e visibili volti a garantire una risposta pronta ed efficace alle esigenze di sicurezza della popolazione – prosegue il comunicato -. Un focus è stato dedicato a tutti quei luoghi dove si ritrovano i giovani, i locali di intrattenimento e della movida notturna, per evitare schiamazzi, atti vandalici o comunque tutti quegli eventuali comportamenti di disturbo della quiete pubblica e ancor più per prevenire la commissione di reati. Nel corso della riunione è stata, inoltre, effettuata una prima valutazione sugli eventi in programma per la stagione estiva in provincia, in considerazione anche dei possibili afflussi di persone e dei correlati profili di ordine e sicurezza pubblica. Nel merito, il Prefetto ha evidenziato che saranno effettuati specifici approfondimenti sugli aspetti in rilievo caso per caso, sempre in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Disposto anche il rafforzamento nell’attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale e della contraffazione e l’intensificazione dei controlli amministrativi negli esercizi commerciali, i mercati, le spiagge, lungomare ed altri luoghi di massima aggregazione”.

“La sicurezza – ha evidenziato il Prefetto – merita una costante e crescente attenzione. Lo scopo del ‘decentramento’ operativo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nasce dall’esigenza di ascoltare da vicino le istanze che provengono da sindaci e cittadini, così da stimolare la realizzazione di strategie operative tra enti ricompresi all’interno di ambiti territoriali omogenei. In particolare, in vista della oramai imminente stagione estiva, è stato importante pianificare in via preventiva il ‘modello sicurezza’, in un’ottica di complessiva integrazione delle risorse, tra Forze dell’ordine e Polizie locali e, più in generale, tra pubblico e privato”.

“Nella riunione di oggi – ha dichiarato il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – abbiamo affrontato, assieme alle autorità, alle Forze dell’ordine e agli operatori del settore turistico e del divertimento, i problemi relativi all’estate in arrivo e le possibili criticità legate principalmente alla sicurezza. Il clima è incentrato sulla massima collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti: la richiesta è ovviamente un rafforzamento dei controlli nel periodo estivo, andando a incrementare anche il numero delle donne e degli uomini delle Forze dell’ordine sul territorio, ma abbiamo affrontato anche temi legati a problemi sociali e ciò mi ha fatto molto piacere, perché ci stanno particolarmente a cuore. Da parte nostra faremo il possibile per garantire la presenza della Polizia municipale, coordinando sempre l’azione con Prefettura e Questura, così come attiveremo un progetto di prevenzione anche in collaborazione con le associazioni del territorio per garantire assistenza alle nuove generazioni in termini di supporto all’esterno dei principali punti di attrazione, per cui ci è stato riconosciuto un finanziamento della Regione. Manterremo l’attenzione alta con un filo diretto con il Prefetto Paola Berardino, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione”.