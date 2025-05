Grosseto-Siena: gli studenti del Polo tecnologico in visita al cantiere dei lavori

Grosseto. Gli studenti di due classi quinte del Polo tecnologico “Manetti-Porciatti” di Grosseto – la V A Costruzione ambiente e territorio e la V A Tecnologia del legno – hanno partecipato a una visita guidata al cantiere Anas sul tratto Grosseto-Siena.

Un’esperienza formativa organizzata dalla Scuola edile grossetana, amministrata da Ance Grosseto e dai sindacati di categoria del settore delle costruzioni Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

I lavori – per un importo di 80 milioni di euro e ad uno stato di avanzamento che supera il 50% – sono stati affidati all’associazione temporanea di imprese Itinera e riguardano l’adeguamento a 4 corsie del tratto Grosseto-Siena della Strada statale 223 di Paganico, dal km 27+200 al km 30+038. Si tratta del quarto lotto di lavori, che prevede anche la realizzazione di tratti di gallerie e viadotti esterni.

«Anche in questa occasione – dichiara il presidente della Scuola edile grossetana, Antonio Lauria –, gli studenti coinvolti nell’iniziativa si sono dimostrati particolarmente interessati e desiderosi di sfruttare appieno l’occasione formativa che è stata loro offerta. Auspichiamo, e ci sono tutte le possibilità che questo avvenga, di ritrovare qualcuno di loro presto al lavoro in un cantiere importante come questo. L’edilizia è un comparto che continua ad offrire opportunità occupazionali concrete e chi è in possesso di competenze qualificate non ha difficoltà a trovare un impiego, perché certe professionalità sono molto richieste. E la Scuola edile grossetana continuerà a rivolgere la propria attività formativa con particolare riguardo anche al mondo della scuola».

«In questa visita guidata organizzata dalla Scuola edile grossetana, che ringraziamo – dichiara la docente Chiara Braconi –, abbiamo prima avuto l’opportunità di esaminare i progetti di questa grande opera di pubblico interesse e successivamente siamo stati accompagnati dai tecnici dell’impresa nel cantiere di uno dei tanti tratti in corso di realizzazione. È stata un’esperienza particolarmente interessante, e i ragazzi hanno avuto l’occasione di poter conoscere un ambiente di lavoro unico nel suo genere».

È intervenuto anche Domenico Viggiano, direttore dell’area dipartimentale Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl Toscana Sud Est: «Siamo ben felici di partecipare a queste iniziative – dichiara – perché permettono ai ragazzi di vedere direttamente come si applicano la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo caso si tratta di un’opera importante, ma i criteri di sicurezza sono comuni. La prevenzione deve nascere già dalla scuola, imparando non solo a lavorare, ma a lavorare in sicurezza. I giovani sono portati ad apprendere rapidamente, quindi è proprio questo il momento saliente della formazione, in modo che possano mettere in pratica automaticamente quanto previsto dalla cultura della prevenzione che poi li dovrà accompagnare in qualsiasi lavoro decideranno di fare nella loro vita».

«Abbiamo accolto volentieri gli studenti del Manetti Porciatti nel nostro cantiere per contribuire alla loro formazione – dichiara Massimo Bernardini, responsabile del settore Qualità, sicurezza e ambiente di Itinera – e ci auguriamo che possano presto diventare tecnici nel comparto delle costruzioni, al quale siamo fieri di appartenere. Abbiamo un ottimo rapporto con la Scuola edile grossetana, soprattutto con il direttore, con cui collaboriamo per la formazione del nostro personale. I ragazzi hanno potuto vedere dall’interno la struttura tecnica e operativa di un cantiere come questo, il lavoro di un’impresa che sta realizzando una grande opera. E speriamo di ritrovare presto qualcuno di loro come collega di lavoro».